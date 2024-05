La Costa Brava rep 700.000 euros del govern espanyol per reparar els danys del temporal Nelson

La Costa Brava rebrà 700.000 euros per reparar els danys del temporal Nelson de finals de març, segons ha anunciat l'executiu estatal. El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts la declaració d'emergència de les obres. Després de la reunió del 2 d'abril del delegat del govern, Carlos Prieto, amb els subdelegats de les províncies afectades, la Secretaria d'Estat ha emès una resolució que recull la "intensitat especial" del temporal que va causar "danys a la costa en general i, en concret, a diversos punts del domini públic marítim-terrestre, en els quals es fa necessari intervenir sense demora". Els danys inclouen pèrdua de sorra a les platges i desperfectes a mobiliari, entre d'altres.

El govern estatal opina que cal actuar amb celeritat per "prevenir danys addicionals a la costa si es presenta un altre temporal en el curt termini". A parer de l'executiu, encara que aquest hipotètic temporal fos d'intensitat ordinària, "provocaria danys significatius", atès que no hi ha la protecció natural "que proveeix una platja ben configurada".

A la Costa Brava es repararà els desperfectes de Calonge i Sant Antoni i de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'agaró.

La circumscripció de Barcelona rebrà 1,5 milions d'euros per reparar els desperfectes a les platges de Pineda de Mar (Maresme), Badalona, Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) i Sant Vicenç de Montalt (Maresme).

A la de Tarragona s'invertirà 1,16 milions en les obres de Cunit (Baix Penedès), Calafell (Baix Penedès), el Vendrell (Baix Penedès), Creixell (Tarragonès), Tarragona, Salou (Tarragonès), Cambrils (Baix Camp), Mont-roig del Camp (Baix Camp), Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i la Ràpita (Montsià).

També es destinaran fons a diversos termes municipals per dragar la bocana de diferents ports, amb l'objectiu de pal·liar la regressió puntual a diverses platges de la demarcació.