La posada en marxa de les noves targetes moneder es torna a posposar

L’entrada en vigor de les noves targetes moneder impulsades pel Fons Social Europeu Plus, que ha de substituir l’entrega d’aliments físics que fins ara feien arribar directament als Bancs dels Aliments dues vegades l’any (n’havien arribat a ser tres), s’ha tornat a posposar. Primer havia de ser a l’abril. Després l’1 de maig. I ara, ja es parla de finals de maig.

La Creu Roja, que ha de pilotar el programa de forma excepcional fins a finals d’any (a partir del 2025 les comunitats autònomes n’assumiran la gestió), assegura a través de fonts de la delegació gironina que «estem tancant els darrers serrells per iniciar la distribució al llarg de les properes setmanes». A quantes persones acabarà arribant, però, encara no se sap. El Banc dels Aliments de Girona, que fins ara rebia l’assignació, tampoc en sap res. Tot i això, les entitats beneficiàries dels lots d’aliments ja s’hi han posat en contacte: «Ens han comunicat que arribaran targetes moneder només per a 3 o 4 de les famílies que acompanyen i que això no serà suficient», alerta la presidenta del Banc dels Aliments de Girona, Carme Casacuberta. L’entitat ja va calcular fa uns mesos que les targetes moneder només arribarien al 10% de les persones ateses fins ara (l’entitat va tancar l’any 2023 amb 37.728 persones beneficiàries).

Ara, la gran preocupació del Banc dels Aliments de Girona és què passarà quan a les famílies beneficiàries de les targetes moneder se’ls exhaureixi l’assignació mensual. Un import que, tard o d’hora -i més encara amb l’actual context d’inflació- se’ls esgotarà. I és que les famílies de dos membres (un adult amb un menor al càrrec) rebran una suma de 130 euros mensuals per a comprar aliments bàsics i productes d’higiene personal directament als supermercats; una xifra que en el cas de les famílies de tres membres s’elevarà fins als 160 euros mensuals.

Sobreviure amb 190 euros al mes

Les famílies de quatre membres rebran 190 euros al mes i, en el cas de les de cinc integrants o més, l’assignació mensual serà de 220 euros. «La gran incògnita que tenim sobre la taula és si aquestes famílies tindran dret a demanar menjar al Banc dels Aliments quan ja hagin esgotat els diners de la targeta moneder, perquè no sabem si els han eliminat de la llista de beneficiaris», assenyala Casacuberta. Amb tot, lamenta que «és un embolic perquè hi ha molt poca informació».

Els palets que fins ara arribaven de la Unió Europea (procedents del Fons d’Ajuda Europea per als més Desfavorits) representava el 31% de les entrades del Banc dels Aliments de Girona. Ara, però, aquesta injecció d’optimisme ha deixat d’arribar directament als magatzems de l’entitat, ja que es vehicularà a través de les targetes moneder. Actualment, les reserves del magatzem es nodreixen, sobretot, de les donacions tant d’empreses com de particulars, així com també dels excedents de les companyies agroalimentàries i de compres de productes que l’entitat pot fer gràcies a les subvencions que reben o de campanyes com el Gran Recapte d’Aliments. Amb tot, la presidenta de l’entitat gironina no tem per poder garantir la cistella a les persones beneficiàries i celebra que «encara tenim aliments».

