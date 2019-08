Unió de Pagesos denuncia que el preu del cereal gironí és igual que fa un any

Unió de Pagesos denuncia que el preu dels cereals és el mateix que fa un any, malgrat que la collita d'aquesta temporada ha caigut entre un 20 i un 50% a les comarques gironines. El problema, explica el coordinador general del sindicat, Joan Caball, és que es va sembrar molt tard per les fortes pluges, i la sequera posterior va perjudicar també la naixença. Això va afectar especialment el blat que necessita terra molt fèrtil i en menor mesura l'ordi, que ha aguantat "prou bé" i ha caigut el nombre de quilos un 20%. "Cal recordar que els costos són els mateixos i no s'entén que el preu de venda del cereal sigui el mateix, tot i que hi ha menys collita", lamenta Caball. El sindicat també ha alertat que cada vegada més pagesos abandonen la professió per falta d'incentius.

Preocupació entre els pagesos pel poc guany que poden tenir aquest any en la venda del cereal. I és que el preu és "pràcticament el mateix" que fa un any, tot i que la quantitat de quilos recollits són molts menys. En concret entre un 20% pel què fa l'ordi i un 50% pel què fa al blat, que és qui ha patit més en aquest sentit. El motiu és que la climatologia ha estat adversa, per les abundants pluges primer i la forta sequera posterior. "No es va poder entrar als camps i això va afectar el sembrat i la naixença posterior", explica, Joan Caball, coordinador cacional, d'Unió de Pagesos.

Caball també ha lamentat que la quantitat de colze que es va sembrar va ser "molt minsa" si bé reconeix que l'ordi sí que es va poder mantenir a les comarques de Girona. Amb tot, els costos del gasoil o dels productes fitosanitaris que ha d'utilitzar el pagès sí que s'ha incrementat. "Està bé que cadascú es guanyi la vida, però no podem acceptar que tothom ho faci a les nostres costelles", assenyala Caball.



Menys pagesos

Les dificultats que moltes explotacions agràries i ramaderes pateixen a les comarques de Girona ha fet repensar el futur de molts pagesos joves. El problema és que "afortunadament" la demarcació té altres oportunitats de feina més enllà del camp i la ramaderia. "Aquí ningú és ruc, tothom vol guanyar-se la vida dignament i si veus que els teus amics poden viure millor treballant menys en altres camps, al final ho fas", concreta Caball.

Aquesta situació contrasta amb altres comarques catalanes com la Terra Alta on el futur dels joves que es volen quedar passa sí o sí per treballar la terra, o bé en l'àmbit vinícola als cellers o bé fent de pagès.

Un dels problemes d'aquesta fuita de joves és bàsicament el preu de mercat del cereal. Caball recorda que el pagès "només ven una vegada l'any", i moltes vegades no pot guardar la collita fins que pugi el preu. "Si el desembre el blat o l'ordi es paga més car, no beneficia el pagès perquè aquell cereal és d'algú altre", concreta el coordinador nacional d'UP.

En aquest sentit, Caball es queixa de la "poca voluntat política" per arreglar aquesta situació i lamenta la "capacitat de persuasió" que tenen alguns actors que "estan entremig" i que no permeten que l'administració actuï.