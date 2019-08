Creu Roja atén 37 ancians a Girona en risc de maltractament el 2018

Creu Roja va atendre l'any passat 37 ancians a la ciutat de Girona que van patir o estaven en risc de patir algun tipus de maltractament. El 2018, l'entitat va posar en marxa a Girona el projecte Bon tracte a persones grans, un programa per a prevenir vexacions a la gent d'edat avançada i actuar en cas que es produeixin.

Els casos, explica la responsable dels programes de gent gran de la institució, Il·luminada Martínez, arriben a la Creu Roja per diferents vies, com els serveis socials o bé detectats per la mateixa entitat entre els usuaris dels diferents serveis que tenen en marxa vinculats amb els majors de 65 anys. «A través dels programes coneixem molta gent gran, el que ens permet detectar també persones que viuen situacions vulnerables a casa i posar a treballar amb ells i el seu entorn», explica.

En aquest sentit, assenyala que aquest primer any del projecte Bon tracte a persones grans ha estat molt positiu i els ha permès «treballar molt amb els usuaris, apoderar-los i ajudar-los a aprendre a dir que no». «En aquest any s'ha fet molta prevenció i sensibilització, xerrades sobre els drets com a consumidors, prevenció d'estafes o acompanyament», detalla.

Les situacions detectades, apunta Martínez, són sobretot de menysteniment cap a la persona. «Hi ha una certa infantilització, de deixar de tenir en compte la seva opinió o no implicar-lo prou en les decisions que l'afecten, per exemple». És per això que el programa treballa sobretot amb la persona afectada, ajudant-lo a treballar les habilitats personals davant situacions familiars complexes.

En aquest mateix àmbit, Creu Roja també porta a terme accions de sensibilització, com és la posada en marxa de la campanya Encara que no ho sàpigues, també és maltractament, amb la qual es posa el focus en aquells comportaments i actituds que suposen un atemptat contra la dignitat i els drets de les persones grans.

Amb aquesta iniciativa, que es realitza gràcies a la implicació de vuit voluntaris a la ciutat de Girona, «es convida a la reflexió de la població i es promou un marc de convivència positiu cap a la gent gran, així com fer valdre el paper que compleixen en la nostra societat i tot el que aporten», diu l'entitat social.



Garantir el benestar de la persona, donar intimitat i oferir-los companyia són alguns dels consells d'un decàleg de pautes que ha creat Creu Roja dins aquesta campanya. L'entitat remarca que cal preservar els drets i llibertats en l'àmbit públic i privat i aconsella escoltar i aprendre de les vivències de la persona gran, tenir paciència i empatia i no fer-los sentir com una càrrega. També recomana no ocultar-los informació i fer-los partícips de les decisions que els afecten. El desè punt del decàleg és senzill: «Pregunta't en tot moment si a tu t'agradaria que et tractessin així en la seva situació».

Més de 4.000 usuaris

Arreu de la província, Creu Roja atén anualment més de 4.000 persones a través dels diferents projectes dedicats a la gent gran, amb els quals es busca pal·liar la seva solitud, enfortir la seva autonomia, fomentar un envelliment actiu i promoure un bon tracte per part de tots els actors socials.

Un dels serveis més veterans de l'organització, que porta en marxa més de 30 anys, és el de teleassistència. Més de 1.400 persones van ser ateses a través d'aquest servei a les comarques gironines, que van generar més de 28.700 trucades i interaccions, bé perquè els usuaris van necessitar algun tipus d'ajuda, o bé a conseqüència del seguiment que realitza Creu Roja.

Hi ha diferents tipus de teleassistència: mòbil i domiciliària, i està adaptada a persones amb discapacitat. Funciona les 24 hores del dia i, en cas d'emergència, mobilitza els recursos necessaris, com el SEM, la policia o els bombers.