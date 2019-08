Aprovada la creació d'una nova àrea d'autocaravanes a Ripoll

La creació d'una zona d'autocaravanes a la zona del Pla de Ripoll va ser aprovada a través d'una moció del grup d'ERC amb l'única abstenció de la regidora del Front Nacional de Catalunya (FNC). Aquest nou espai de Ripoll és considerat pels republicans un lloc ideal, perquè ja actualment, i sense haver-hi cap àrea de servei específica, se n'hi veuen d'aparcades. Aquesta ubicació va crear precisament el recel del FNC en considerar que «afavoriria sobretot Mercadona», que hi té un supermercat, segons va afirmar Sílvia Orriols.

La regidora republicana Nani Mora va afirmar que les àrees d'autocaravanes no precisen una gran inversió, i que fomenten un turisme «tant de temporada com de fora de temporada». La complicitat de l'equip de govern va ser escenificada tant pel regidor Joaquim Colomer com per l'alcalde Jordi Munell, que va especificar que el turista d'autocaravana sol tenir «un bon nivell adquisitiu» i que a més en fa ús durant la seva estada. Munell no es va estar de retreure a ERC que fa deu anys es neguessin a una petició similar quan CiU estava a l'oposició, i va explicar que l'àrea actual de Can Guetes va ser una de les primeres mesures que van prendre quan van arribar al govern el 2011.

En la moció també es demana que es contempli instaurar altres àrees d'autocaravanes amb un repartiment equitatiu de places d'aparcament entre els usuaris, que se n'implantin de noves tant de titularitat pública com privada, i que se'n faci promoció turística. El grup d'Alternativa per Ripoll-CUP també va demanar que s'hi permeti establir furgonetes.