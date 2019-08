Ryanair assegura que el tancament de la base de Girona és «irreversible»

El tancament de la base de Ryanair a l'aeroport de Girona és «irreversible». Així ho van afirmar ahir fonts del departament de premsa de l'aerolínia irlandesa en una conversa telefònica amb el Diari de Girona. La companyia va fer pública ahir una nota on sol·licitava als pilots i tripulants de cabina que desconvoquessin les vagues previstes per setembre, ja que el tancament de les seus a les Canàries és un fet irreversible. En ser preguntats pel cas de l'aeroport de Vilobí d'Onyar, l'aerolínia es va mostrar taxativa: «la de Girona també es tanca». El Departament de Treball de la Generalitat, que dimecres va tenir una reunió «exploratòria» i «interna» amb responsables de Ryanair, juntament amb el Departament de Territori, segueix preveient més reunions amb l'empresa irlandesa.

Segons Ryanair, les vagues que els seus treballadors han convocat a les 13 bases que l'empresa aèria té a Espanya són «sense sentit» i «no tenen cap altre propòsit que alterar els plans de viatge dels clients i les seves famílies durant la tornada de les vacances d'estiu». L'aerolínia insisteix que el motiu del tancament és el retard en la nova flota, ja que comptaran amb 30 avions Boeing 737 menys dels planejats per aquest hivern. Això, afirmen, els ha forçat prendre la «decisió difícil» de tancar algunes bases que generen grans pèrdues durant l'hivern, com les de les Illes Canàries. A més, com que gairebé tot el trànsit s'origina a l'estranger, pot ser atès per altres avions basats en altres països de la UE i estalviar-se «alts costos i ineficiència».

Per tot això, l'aerolínia ha manifestat que les aturades dels treballadors estan «condemnades al fracàs» fins que es resolguin els retards en l'entrega dels nous avions. A més, ha qualificat les protestes com «un acte d'irresponsabilitat» perquè es convoquen vuit setmanes abans d'un possible Brexit. Tot i els motius esgrimits per Ryanair, el sindicat de pilots Sepla, que va amenaçar amb la convocatòria de vaga el dimecres, va denunciar que aquesta «excusa no se sosté», ja que, d'acord amb la mateixa companyia, el fabricant de la nova flota s'havia compromès a assumir el cost econòmic que aquesta demora pogués causar en l'aerolínia.

Ryanair espera cancel·lar menys de 8 dels més de 950 vols diaris amb origen o destí a Espanya el diumenge i dilluns, en els dos primers dies de vaga de personal de cabina. Segons afirma la companyia, la majoria dels tripulants «han confirmat que operaran segons el seu horari previst o s'oferiran com a voluntaris per treballar en els seus dies lliures». «D'aquesta manera evitaran encara més pèrdues de treball i retallades a Espanya aquest hivern», amenaça l'empresa en el comunicat.