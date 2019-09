L'Ajuntament de Sant Joan convida els veïns a les places

L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal (JuntsxCat), i la regidora de Participació Ciutadana, Anna Serra (JuntsxCat), han anunciat l'activitat «Quedem a la plaça». Segons l'alcaldessa, l'objectiu d'aquesta iniciativa és apropar l'Ajuntament a les persones en un àmbit planer i distès.

Així doncs, faran una trobada mensual en cadascuna de les 12 places del poble, en les quals hi haurà regidors de l'equip de govern. En cada reunió hi haurà un berenar popular que servirà per trencar el gel i perquè la gent pugui explicar-se amb confiança. Maria Vidal va anunciar que la primera trobada berenar tindrà lloc el dijous dia 12 de setembre a les cinc de la tarda, a la placeta de cal Rei, al nucli antic. L'alcaldessa va anunciar que les pròximes trobades tindran lloc a la Canya i Begudà.

Vidal va plantejar que les trobades a les places són el primer pas d'una política enfocada a la participació. En aquest sentit, va assegurar que hi haurà decisions que comportaran processos participatius.

En la mateixa línia, la regidora Anna Serra va exposar la creació de la regidoria d'Atenció al Ciutadà. «Es tracta d'atendre els problemes del dia a dia dels veïns i, si dins de l'àmbit de l'Ajuntament es pot, solucionar-los», va explicar Serra.

A més, Serra va anunciar la creació d'oficines d'atenció ciutadana a la Canya i Begudà. «Un lloc on els veïns puguin plantejar dubtes sense haver de desplaçar-se a Sant Joan», va apuntar.

Per tal de tenir una relació més directa amb els ciutadans, l'alcaldessa va anunciar l'obertura d'un canal de WhatsApp. Sobre aquest punt, va precisar que no es tracta d'un canal d'incidències. «Per això ja tenim la pàgina web», va dir. Segons ella, serà un mitjà on s'avisarà de temes com les mesures a prendre en una onada de calor o s'informarà d'emergències o de perills. «La idea és informar d'una manera planera», va dir. També hi haurà una guia d'activitats.