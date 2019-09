Quatre persones han mort a Girona atropellades des de l'inici d'any

Fins a quatre persones han perdut la vida atropellades a les comarques de Girona arran d'un accident de trànsit en vies urbanes i interurbanes. Fins al 3 de setembre hi ha hagut 23 morts d'accident de trànsit arreu de la demarcació i els anomenats col·lectius vulnerables n'han sortit molt malparats. Dotze de les 23 víctimes mortals de sinistres viaris a Girona pertanyien a aquest grup, que engloba motoristes, ciclistes i vianants.

En vies interurbanes, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), des del gener i fins al 3 de setembre, han perdut la vida nou de les dotze víctimes, mentre que les altres tres persones han resultat mortes per accidents en vies urbanes, és a dir, en carrers de les poblacions de la província.

L'accident de trànsit mortal més recent precisament ha estat un atropellament. L'exdirector d'Urbanisme de la Generalitat Joan Antoni Solans va morir després de ser atropellat a Calella de Palafrugell. L'home, de 77 anys, estava descarregant equipatge del seu vehicle, aparcat davant l'hotel Sant Roc, i la principal hipòtesi és que el conductor de l'altre vehicle, una turista estrangera que també era client de l'establiment, es va confondre a l'hora de manipular el vehicle, que era automàtic.



Error humà

En comptes de fer marxa enrere, va anar endavant i va atrapar la víctima. Solans va morir pocs minuts després dels fets, ja que la víctima va patir una secció de l'artèria femoral que li va causar la mort, segons la investigació de la Policia Local. Aquest és un dels quatre atropellaments mortals d'aquest any. Però n'hi podria haver un de cinquè en cas que els agents dels Mossos de Girona acabin determinant que l'home localitzat mort el 22 d'agost en un marge de l'N-II a Capmany també va morir a causa d'aquest tipus de sinistre viari.

De moment, els policies de trànsit estan investigant els fets i intentant determinar la identitat de la víctima. Per ara, només se l'ha descrit com un home de mitjana edat, d'origen caucàsic i que podria ser un indigent, ja que diversos testimonis van relatar als agents que l'havien vist per la zona darrerament.

Per tant, si finalment es confirma que va morir atropellat, tal com apunta l'autòpsia, seria el cinquè accident d'aquesta tipologia de l'any a la província.

Els vianants són, per tant, un col·lectiu fortament castigat durant aquest any. El Servei Català de Trànsit (SCT) està coordinant una campanya que vetlla per la seguretat del vianant. A tot Catalunya, durant aquest 2019 han mort 19 persones atropellades en zona urbana i set, en zona interurbana.



Campanya de prevenció

Ateses aquestes xifres de sinistralitat, la campanya del SCT tindrà especial cura en la vigilància preventiva i la protecció dels vianants, els més febles de la mobilitat. L'acció policial se centrarà a combatre les infraccions dels conductors dels diferents tipus de vehicles que posin en perill la integritat dels vianants.

Els policies locals i els mossos d'esquadra també s'encarregaran de vigilar les conductes antireglamentàries que comportin un entorpiment indegut de la circulació i que originin perjudicis a les persones, i, finalment, detectar les infraccions relacionades amb l'incompliment dels semàfors i els passos de vianants i es faran controls preventius.

La campanya de control de vianants, vigent fins aquest diumenge 8 de setembre, és la tretzena campanya preventiva i integral d'aquest 2019. En la darrera campanya d'aquest mateix tipus, que es va dur a terme de l'1 al 7 d'abril passat, es van registrar a Catalunya un total de 850 denúncies.

La majoria d'aquestes, 486, van ser per no respectar els semàfors i 188, per no respectar els passos de vianants. A més, 176 denúncies van tenir relació amb alguna conducta antireglamentària.

El SCT demana als vianants que es desplacin per la via pública amb la màxima atenció i respectant totes les normes establertes. A més, si inevitablement s'han de desplaçar fora de nucli urbà, també recorda que està prohibida la circulació de vianants per autopista i autovia.



Sis motoristes finats

Quant a la resta de col·lectius vulnerables, cal dir que, fins al 3 de setembre, han perdut la vida sis motoristes -cinc en vies interurbanes i un en via urbana-, quatre vianants i dos ciclistes a la província de Girona.

L'alta mortalitat de motoristes també ha generat que en els últims mesos s'hagin realitzat diversos dispositius policials que el SCT coordina per tal d'intentar que la sinistralitat vagi a la baixa i també perquè tant els motoristes com la resta d'usuaris de la via tinguin cura a l'hora de circular per la carretera i vagin amb compte quan es troben aquests vehicles motoritzats de dues rodes i viceversa.