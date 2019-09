Educació concedeix a darrera hora les hores de vetlladora a un nen amb paràlisi cerebral

La Direcció de Serveis Territorials d'Educació va confirmar ahir que finalment concedeix les hores de suport d'una vetlladora necessàries per assistir a l'escola a en Quim, un nen de Quart que té paràlisi cerebral. L'infant, de 6 anys, podrà començar l'educació primària el proper 12 de setembre a l'escola Santa Margarida de Quart amb total normalitat.

Tot i això, no ha estat un camí fàcil. El Departament d'Educació havia confirmat a la família d'en Quim el dilluns que el petit disposaria del servei tan sols 17 hores setmanals, en comptes de les 25 que finalment li han acabat atorgant. Això significaria que el petit només podria gaudir d'aquest suport durant 3 hores i mitja al dia. Aquesta notícia, rebuda la setmana anterior a l'inici del curs escolar, va disparar totes les alarmes dels seus pares, que es van posar en contacte amb el Diari de Girona. «Ens havien dit que no ens preocupéssim i ara ens diuen això», va explicar la seva mare, Laia Capdevila, disposada a «moure cel i terra».

Segons comenta, la confirmació els va colpir perquè en Quim necessita aquesta atenció especial per assistir a les classes. «El meu fill va amb cadira de rodes i necessita una vetlladora tot el dia», explicava. Tot i que el petit no té cap afectació intel·lectual i podrà seguir al mateix ritme que la resta de companys, «no pot obrir l'estoig, ni escriure, per exemple». «A l'escola els ha sentat com una galleda d'aigua freda», va continuar, perquè «una persona amb 21 nens a classe no pot fer-se càrrec d'un infant amb necessitats especials tota sola».

La família d'en Quim ja s'havia trobat amb el mateix problema abans, quan van matricular-lo a educació infantil i se li van concedir també tan sols 17 hores setmanals de suport d'una vetlladora. En aquell moment, els seus pares van decidir inscriure'l al col·legi concertat Bell-lloc del Pla de Girona, ja que l'escola els va oferir la possibilitat de suplir aquesta mancança amb el seu propi professorat.

Després de rebre la queixa de la família d'en Quim, aquest mitjà es va posar en contacte amb la Direcció de Serveis Territorials d'Educació per tractar l'assumpte. L'ens públic va dir que respondria en els dies següents. Davant la possibilitat que es publiqués la notícia, però, el Departament va tornar la trucada unes hores després per confirmar l'ampliació del servei d'assistència d'en Quim i posteriorment van informar-ne la família, que va confirmar la notícia a aquest mitjà.