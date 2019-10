Inicien els muntatges de les Fires de Sant Narcís a Girona

Els operaris de les Fires de Sant Narcís de Girona han començat a muntar les atraccions de l'edició d'aquest any que començarà el divendres, 25 d'octubre. Segons la previsió d'enguany les festes de Girona finalitzaran el pròxim 3 de novembre.

Respecte a les protestes d'aquesta setmana per la sentència del Tribunal Suprem, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar dijous que no hi havia aspectes a comentar pel que fa a la celebració de les Fires «davant del moment que està vivint Girona i tot Catalunya».

Segons l'alcaldessa, s'han reunit amb diferents entitats i hi ha opinions diferents, a més, Madrenas va recordar que moltes de les activitats de les Fires de Girona són organitzades per diferents associacions. «Sé que per part d'algunes entitats s'estan plantejant algun canvi o modificació», va afegir.

«Hem de veure com es van desenvolupant aquests dies i ja prendrem les decisions de forma consensuada amb els altres grups polítics perquè estiguem en la mateixa línia de decidir el que cal fer respecte a les nostres festes».



Un any sense Corremosques

Un dels actes més multitudinaris de les Fires, el Corremosques, no se celebrarà aquest any. Els organitzadors van informar ahir en un comunicat que enguany han hagut de suspendre l'esdeveniment pel poc suport per part del consistori i per «traves» de l'administració.

El text dels organitzadors conclou dient que «les mosques continuen vives i qui sap si en un futur es podrà reprendre l'activitat».