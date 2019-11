Èxit en les portes obertes del patruller de les Forces Armades

El patruller d'altura Vigía, de les Forces Armades, va fer parada ahir a Roses i es va omplir de visitants que desitjaven descobrir els interiors d'un vaixell que ha participat en conflictes com la «guerra de l'halibut», l'any 1995. En un principi es creia que el patruller no podria aturar-se al port del municipi empordanès a causa d'un canvi de ruta per atendre un servei relacionat amb la vigilància i la seguretat marítima. Finalment, tal com fonts oficials van confirmar, durant la tarda del dissabte i el matí del diumenge el Vigía va tenir les seves portes obertes al públic.