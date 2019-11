Besalú demana ajut al PUOSC per fer un ascensor al barri de Can Camps

Escala de Can Camps.

L'Ajuntament de Besalú ha demanat un ajut de 47.450 euros al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya 2020-24 per posar un ascensor que uneixi el barri de Can Camps amb la carretera de Beuda. Ara, els veïns del barri han de superar el decalatge que hi ha entre el barri i la carretera a través d'unes escales amb molt pendent.

La regidora d'Hisenda, Fina Surina (JxCat), ha explicat que les escales van ser fetes a finals de la dècada dels seixanta. Llavors, les cases del barri eren noves i els veïns eren joves que s'hi acabaven d'instal·lar.

Surina considera que 50 anys després bona part dels veïns tenen dificultats per pujar i baixar les escales. Precisa que al barri hi viuen unes 600 persones.

En els pressupostos participatius del 2018, l'ascensor de Can Camps va ser una de les propostes més votades.