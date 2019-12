Preocupació entre el professorat de la UdG pel pla de dedicació acadèmica

El pla d'activitats que l'equip de govern de la Universitat de Girona (UdG) està confeccionant per tal de recollir l'activitat docent, de recerca i gestió individual del personal docent i investigador (PDI) provoca preocupació entre el professorat universitari, que tem que s'hi reculli un eixamplament de les forquilles de dedicació docent (hores de classe). La sessió de Claustre que va tenir lloc aquest divendres i en què es va aprovar per un 70% de vots la gestió anual del rector va comptar amb la intervenció de diversos membres que van expressar incertesa per l'impacte d'aquest document en la seva dedicació laboral.

El representant de l'equip de govern, Quim Salvi, va assegurar en la presentació de l'informe que el pla està definit i que està previst que s'aprovi en el darrer consell de govern de l'any. El professor d'Economia de la Universitat, Ricard Rigall, va qüestionar la definició del pla i va parlar en nom de «diversos professors» referint-se a l'existència de «rumors» que diuen que a conseqüència del pla les forquilles s'incrementaran de 16 a 24 crèdits.

També s'hi va interessar el degà de la Facultat de Dret, Albert Ruda, que va apuntar que hi ha una «manca de transparència» que «està creant alarmisme» entre el professorat. «A la Facultat de Dret hi ha professors que ja m'han anunciat que interposaran recursos, si cal judicialment, perquè no acceptaran un increment de les forquilles», va avisar. A més, pel que fa a la definició del pla, va subratllar que no hi ha res tancat, ja que «encara s'hi està treballant i en tot cas s'està definint».

Salvi va respondre les inquietuds dels docents al·legant que les forquilles «tenen poc o res a veure» amb el pla de dedicació acadèmica, i que es tracta de dues coses diferents. «Amb aquest pla volem reconèixer l'activitat que està fent el PDI de la universitat perquè hi hagi constància per escrit i pugui formar part del seu pla docent». Amb tot, va negar possibles canvis en aquesta direcció i va assegurar que es treballa amb els departaments però que s'estan «respectant» les forquilles, que són de 16, 24, 32 i 36 crèdits.



El futur del fitxatge

Per ara el personal universitari no està sotmès a un control diari de la seva jornada laboral tal com han de fer les empreses des del 12 de maig després de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Davant la crítica de Ruda en no veure aquest aspecte recollit a l'informe anual, el rector va al·legar que «aquest tema afecta tot l'Estat i s'està tractant des dels grups de treball de la CRUE», i que la UdG està pendent que tant l'entitat universitària com el Ministeri d'Educació es pronunciïn. Es tracta d'una qüestió que segons Ruda està provocant crítiques per part de diverses entitats en defensa de la transparència cap a la Universitat.