L'Associació contra el Càncer representarà funcions d'Els Pastorets

Dependències dels hospitals de Girona i Salt serviran d'escenari un any més perquè puguin desenvolupar-se representacions d' Els Pastorets, l'obra teatral nadalenca més significativa de Catalunya. El clàssic nadalenc serà interpretat per 14 integrants del grup de teatre Endavant format exclusivament per voluntaris de l'AECC-Catalunya contra el Càncer, grup que va ser guardonat l'any 2017 amb el Premi Antoni Serra Santamans, atorgat per la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Els dies fixats per a les representacions són: dijous que ve a la planta de pal·liatius de l'hospital Santa Caterina de Salt; divendres amb sessions matinals a l'hospital de dia ICO Girona i a la planta d'oncologia ICO Girona ubicada a la vuitena planta de l'hospital Universitari Dr. Josep Trueta i el mateix divendres hi haurà sessions de tarda a les sales d'espera de diferents plantes de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta: 8B (16.30 h); traumatologia (17.20 h); i 4B (18.15 h).

L'operació teatral, promoguda un any més per l'AECC-Catalunya contra el Càncer, vol en aquesta ocasió, i amb motiu de les festes nadalenques, regalar emocions positives a pacients que estan sent atesos per quadres mèdics a fi que malalts i acompanyants puguin superar situacions adverses gràcies als valors terapèutics que transmeten les obres teatrals.