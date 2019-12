Els sindicats presenten la demanda contra Ryanair per «coacció i frau de llei»

Els sindicats dels tripulants de cabina i pilots d'avió de Ryanair han presentt ja la demanda contra l'aerolínia irlandesa a l'Audiència Nacional (AN) per les negociacions i canvis de contractes que han ofert als treballadors de Girona. Els representants asseguren que el procés ha estat «una autèntica coacció, frau de llei i intent d'engany», a banda d'un «clar exemple de l'incompliment de l'obligació de negociar amb bona fe». La demanda també inclou els tancaments de bases a les Canàries i creuen que durant les negociacions s'han complert «múltiples irregularitats i incompliments de la legislació espanyola» que «han de conduir» els tribunals a «declarar la nul·litat» dels acomiadaments col·lectius plantejats.

En la denúncia, els sindicats demostren que la companyia no va acreditar els motius de l'ERO. Al·leguen que l'expedient es basava en les pèrdues que suposava el retard en les entregues dels Boieng 737-MAX, la incertesa d'un impacte del Brexit en els vols a les Canàries i una baixada de demanda dels vols a Girona durant l'hivern. Tot i això, USOC, Sitcpla i Sepla (els tres sindicats demandants) han recordat que l'estacionalitat a la terminal gironina ha estat «una constant» des que Ryanair va obrir la seva base. D'altra banda, consideren que l'aerolínia tampoc ha pogut demostrar el descens en demanda i facturació a les illes Canàries. Sobre el retard dels nous avions, creuen que no es pot argumentar com una causa productiva a l'hora de justificar l'ERO. Els sindicats afirmen que la companyia «contempla» tenir «unes 60 aeronaus immobilitzades com a estratègia estacional», tal com recull Ryanair al seu informe anual de 2019.

Però més enllà de la falta de motius, els sindicats afirmen que la companyia de vols de baix cost ha tingut una «posició immobilista» durant tota la negociació, ja que no ha realitzat «propostes de contingut negociador» i s'ha mostrat «inflexible amb la decisió de tancar quatre bases». A més, els treballadors diuen que l'aerolínia ha reduït els vols on havien d'anar els treballadors afectats per l'ERO, tot i que havien de portar-ne d'altres bases, per haver de pagar menys diners d'indemnització.

En la demanda hi ha un apartat exclusivament dedicat a les negociacions amb els treballadors de la base gironina. Els sindicats consideren que ha estat una «autèntica coacció», ja que van oferir als treballadors passar a ser fixos discontinus a canvi que els representants sindicals acceptessin «l'acomiadament de la resta de companys en termes de mínims legals» o que es mostressin d'acord amb quedar-se les «limitades places vacants fora de l'Estat espanyol que no estan bloquejades». Aquesta és la situació que es va acabar produint, ja que la companyia va anunciar que hi havia una majoria de persones que havien acordat canviar el contracte. Això va fer que tots els que no van acceptar el nou contracte deixaran de treballar per Ryanair a partir de l'1 de gener de 2020 si no han aconseguit una plaça de trasllat.