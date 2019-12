Càmeres i vigilants per fer front a la inseguretat a Bescanó

Els robatoris, especialment, els de domicilis, no s'aturen i els ajuntaments intenten posar fi a la inseguretat amb les eines que tenen al seu abast. Municipis com el de Bescanó, de prop de 5.000 habitants, han decidit posar-hi fil a l'agulla. Instal·larà càmeres detectores de matrícules als accessos de la població i crearan un cos de vigilants municipals.

L'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles (ERC), ho destaca després que en les últimes setmanes (del 10 al 20 de desembre) hi hagi hagut diversos robatoris en trasters de la població. Els lladres han actuat en diversos vials del poble. Per exemple, al carrer Sant Afra, carrer Girona o el Sobrequés.

Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació pels fets però per ara no han trascendit detencions. Han sostret almenys tres bicicletes d'alta gamma, una d'elles valorada en uns 900 euros. Els lladres, com ho han fet les últimes setmanes a la ciutat de Girona, han extret el bombí dels trasters, els han obert i han robat el que han considerat de valor. En alguns dels trasters forçats, però, els lladres no ha trobat res llaminer i han marxat.

Les bicicletes s'han convertit en un botí llaminer, no només per la seva venda al mercat negre sinó també per la facilitat de moviment dels lladres, ja que són objectes que no pesen gairebé gens.

L'alcalde de Bescanó destaca que aquests robatoris no són els únics que ha patit el municipi, sinó que a l'estiu en van tenir diversos i estan posant les eines necessàries al poble per dotar de seguretat. A banda, reclama més presència de Mossos d'Esquadra.

Bescanó crearà un cos de vigilants, ja pressupostat en el compte recentment aprovat per ple. Està previst que comenci a funcionar de cara a l'any vinent i que la plantilla s'iniciï amb dos efectius.

Quant a la instal·lació de càmeres, seran de lectures de matrícula i serviran «d'eina dissuassòria», subratlla Vinyoles. Estaran connectades a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, que les gestionaran. Actualment, ja n'hi ha de col·locades als accessos de Montfullà i als de la urbanització de Mas Llunés.

L'alcalde també recorda que arran dels robatoris de l'estiu, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar al poble per fer una jornada per donar consells de seguretat i eines a la població per saber com actuar davant dels robatoris.