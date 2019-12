Roben en quatre cases d'un carrer de Vilobí en un sol dia

Quatre robatoris amb força a domicilis en un sol dia al nucli de Vilobí d'Onyar. Els lladres van actuar el divendres, quan es va fer fosc -entre les set i les vuit del vespre- i quan no hi havia ningú als domicilis.

Els delinqüents van aconseguir accedir als immobles, tots situats en un sol carrer, el Joan Maragall. Un cop a dins es van emportar bàsicament diners i joies.

Després d'aconseguir el botí van fugir del lloc. Arran dels robatoris en aquests habitatges, ahir es va incrementar la vigilància policial a la zona. Pel poble, durant el dia d'ahir, es va poder veure com la Guàrdia Municipal va intensificar el patrullatge. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners també es van desplaçar a la zona i tenen oberta una investigació i busquen els autors dels robatoris.

Els lladres que actuen aquests dies aprofiten que molta gent està fent compres per Nadal o que no hi són perquè estan fent celebracions. De fet, els quatre robatoris de Vilobí es van produir abans que uns individus encastessin un tot terreny a l'oficina de la Caixa de Riudellots de la Selva i aconseguissin emportar-se'n diners.

El mes passat van haver-hi una vintena de robatoris en diversos municipis de la Selva interior i els Mossos d'Esquadra tenen oberta des de llavors una investigació per enxampar els lladres, sobretot, de domicilis. Aquests actuen molt ràpid, roben només diners i joies i compten amb una alta mobilitat geogràfica. Escullen pobles, com Vilobí d'Onyar, amb infraestructures viàries pròximes que els permeten fugir amb el botí ràpidament.