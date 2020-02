Un jutjat declara il·legal cedir la gestió íntegra d'emissores municipals a empreses privades

Una decisió presa per un jutjat de Tarragona pot afectar el sistema de gestió de diverses emissores municipals de la província. El jutjat del contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha declarat il·legal cedir la «gestió íntegra» d'una emissora municipal a empreses privades, ni que sigui «sotmesa a cert control». El tribunal dona així la raó a la demanda interposada per l'Associació Catalana de Ràdio (ACR), que aplega el sector radiofònic privat, contra l'Ajuntament de Castellvell del Camp (Baix Camp).

Aquest model, amb més o menys control per part dels ajuntaments, és la «solució» que han adoptat nombrosos equips de govern que no volen la gestió directa o íntegra de les emissores de la seva propietat i les despeses que comporta, especialment en personal i manteniment. Per aquesta raó, opten per adjudicar la gestió i/o la programació a empreses privades, associacions o fundacions.

Segons la resolució judicial, les concessions d'espai radioelèctric són «béns intransmissibles» que només poden ser «gestionats directament». Segons l'entitat que va presentar la demanada, aquesta pràctica es dona en «nombrosos ajuntaments» que, a parer seu, «es troben en situació il·legal». L'entitat afirma que és una modalitat de gestió «expressament prohibida» per la legislació audiovisual catalana.

La sentència, emesa en data del 2 de gener i en què no s'ha presentat recurs, resol ara la primera de les demandes que l'entitat ha interposat. A l'escrit del tribunal es considera «evident» que la cessió de la gestió d'emissores públiques a mans privades és «contrària» a l'ordenament jurídic, perquè la gestió directa propugnada per la norma no es respecta «en absolut».



Adjudicacions impugnades

L'ACR assenyala que hi ha exemples d'aquest tipus de gestió als municipis de Girona, Sant Pol de Mar o Tremp, i que davant d'aquesta situació, i en defensa dels interessos dels seus associats, ha impugnat les adjudicacions. L'ACR considera que aquesta doctrina «ha de ser aplicada» pels ajuntaments i «controlada per les administracions competents», en especial pel Consell Audiovisual de Catalunya.

L'Ajuntament de Girona va respondre ahir a la sentència de Tarragona assegurant que «nosaltres hem tret a concurs la producció de continguts, no la gestió de la radiofreqüència, que és 100% municipal».