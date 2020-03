Aeroport amb pocs vols i sense mascaretes ni guants

Durant l'any 2019 van passar per l'aeroport de Girona prop de 2 milions de passatgers, cosa que el converteix en un punt sensible de propagació del virus Covid-19 a causa de l'important flux de persones que hi passen i que provenen de diferents països. «Aquests dies passa menys gent del normal», assegurava un treballador, ja que s'han cancel·lat tots els vols procedents i amb destí a Itàlia. «Arriben i surten tres o quatre vols al dia i abans de les cancel·lacions potser n'arribaven i en sortien dos més, és a dir, passa menys gent però s'han de prendre més mesures» afegia.

No obstant això, tot i les recomanacions del Ministeri de Sanitat, no s'ha proporcionat el material profilàctic necessari als treballadors, com mascaretes i guants, tot i que des de dilluns passat s'han col·locat en alguns punts de l'aeroport dispensadors de gel antisèptic desinfectant. Tot això genera certa inquietud i preocupació a alguns treballadors per la por al contagi i per la falta de mesures preventives.

Tampoc s'han retirat les tradicionals safates de plàstic que s'utilitzen per dipositar l'equipatge de mà a l'hora de passar el control de seguretat, com s'ha fet a aeroports d'altres països. D'altra banda, quan es tracta de passatgers que arriben a l'aeroport des de qualsevol punt, no s'aplica cap mena de control sanitari com seria prendre la temperatura, i tampoc es posa a la seva disposició gel desinfectant, ni se'ls proporciona cap mena d'informació sobre el coronavirus.

«No ens han donat gel ni proporcionat res, tampoc ens han donat cap tipus d'informació sobre precaucions», asseguraven alguns dels passatgers que arribaven a l'aeroport de Girona. «Ningú porta mascareta, és senyal de tranquil·litat, però sí que podrien posar més dispensadors en algunes zones, ja que han indicat que rentar-se les mans és necessari», afegien. Per contra, els treballadors de l'empresa encarregada de la neteja de l'aeroport explicaven que se'ls ha dotat de desinfectants especials que en condicions normals no utilitzen, a més de roba de protecció i d'un protocol específic, per si es trobessin en la situació d'un cas positiu de coronavirus poder actuar de la manera correcta i netejar bé la zona «infectada».

D'altra banda, l'empresa també els ha entregat guants d'un sol ús «perquè abans utilitzàvem guants de neteja, però ara no podem fer servir els mateixos per totes les zones que netegem». Tanmateix, l'empresa ha fet canvis en els protocols habituals de neteja, ja que «hem de netejar amb més consciència cada zona», assegurava un dels treballadors. El que sí que s'ha fet ha sigut proporcionar als treballadors les mesures i consells difosos per sanitat, és a dir, mantenir la distància de dos metres, rentar-se les mans i no saludar-se fent petons ni donant-se la mà.