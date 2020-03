Cau una banda de lladres que assalta cases del Pla de l'Estany i el Gironès

Els Mossos han desmantellat un grup criminal que ha robat en tres cases situades en zones residencials del Gironès i el Pla de l'Estany. En total ha comès 10 robatoris entre les comarques de Girona, el Maresme i el Vallès Oriental. Se'ls acusa també de robar un cotxe al Maresme, el qual aparcaven als afores de Barcelona i des d'allà es desplaçaven amb taxi per després conduir fins als immobles seleccionats. La investigació continua oberta per detenir tres membres més del grup, mentre que els fins ara detinguts han ingressat a presó.

L'actuació policial ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). Els detinguts són tres homes, de nacionalitat albanesa i edats compreses entre 23 i 26 anys. Els investigadors van tenir coneixement que el 14 de febrer va haver-hi tres robatoris en domicilis d'Arenys de Munt molt propers i en la mateixa franja horària. La forma d'accés als immobles en els tres casos era molt similar i els Mossos van determinar que els autors serien els mateixos.



Cotxe robat

Precisament, en un d'aquests habitatges també van robar un cotxe que després van utilitzar per cometre altres robatoris en cases. També usaven un altre automòbil amb matrícula del Regne Unit. Tots dos vehicles els estacionaven en aparcaments públics situats a la perifèria de Barcelona.

El grup criminal estava format per sis homes i el modus operandi consistia que tres d'ells sortien del pis que tenien al barri de la Sagrada Família, a Barcelona, i agafaven un taxi fins a l'aparcament on havien estacionat un dels dos vehicles. Tant quan sortien de casa com quan arribaven a l'estacionament vigilaven l'entorn per no ser controlats. Una vegada dins el vehicle es desplaçaven a les zones on volien cometre els robatoris. Circulaven a través de vies ràpides i quan arribaven a zones residencials reduïen la velocitat per decidir a quin habitatge entrarien.



Diners i joies

Els lladres buscaven cases on accedien escalant i després forçaven persianes i finestres. Un cop dins, s'enduien principalment diners i joies. Vestien amb roba fosca, gorres i caputxes per tal de no ser identificats. Un dels membres del grup es quedava al vehicle per vigilar i així després poder fugir ràpidament. Actuaven sobretot a la tarda-vespre en cases que sospitaven que no hi havia ningú. El 2 de març el grup criminal va aparcar el vehicle que havien sostret a Arenys i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet el va detectar i immobilitzar. A dins hi van trobar una arma de foc, un carregador i una destral. També van localitzar joies robades i eines i roba. Amb tots els indicis, el 4 de març els investigadors van detenir tres membres del grup quan tornaven al seu domicili. L'endemà van escorcollar-lo i van recuperar objectes robats.