La UdG proposa docència a distància

La Universitat de Girona suspèn l'activitat acadèmica presencial per la incidència del Covid-19. Tot i això, la mesura no comporta parar el curs, ja que ha posat a disposició dels professors diferents mecanismes perquè es pugui desenvolupar l'activitat de forma telemàtica. De tota manera, deixen en mans dels docents si volen fer classes en línia o no. El Personal Docent i Investigador podrà decidir si segueix la seva recerca a casa. El Personal d'Administració i Serveis seguirà treballant com fins ara.