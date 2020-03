Creixen les donacions de sang a les comarques gironines

Les comarques gironines van aconseguir l'any passat unes 300 donacions de sang més que durant el 2018. En total, a les campanyes mòbils d'arreu de la demarcació, juntament amb la seu fixa del Banc de Sang i Teixits de l'hospital Trueta, es van registrar 29.180 donacions de sang.

Tot i l'augment del nombre de bosses aconseguides a la demarcació, les donacions de sang al Trueta es van reduir simbòlicament un 2% durant el 2019 respecte del 2018. D'aquesta manera, ­l'any passat es van registrar 4.388 aportacions, 88 menys que el 2018.

La directora del Banc de Sang i Teixits de Girona, Anna Millán, valora «positivament» l'increment de donacions a la demarcació de Girona. «Hi ha certa estabilitat perquè mantenim un bon ritme d'aportacions i, al llarg de l'any passat, no vam necessitar fer cap crida massiva, excepte en les èpoques crítiques de l'any, com l'estiu i Nadal», explica. «Tot i que hi ha hagut èpoques que les reserves estaven baixes, com passa sempre després de l'estiu, quan l'estoc està per sota del nivell aconsellable, no hem arribat a cap situació d'emergència que ens obligués a deixar de fer coses», afegeix.

En l'augment general del 2019 hi incideix directament l'èxit de la Marató de Donants de Sang d'Olot, una de les campanyes més importants del país i que se celebra cada dos anys. Aquesta col·lecta de sang, que sol registrar entorn d'un miler de donacions en un sol dia, va tenir lloc el 2019. «Aquesta descompensació ja no es produirà més perquè s'ha decidit organitzar la campanya cada any, ja que té molt d'èxit», explica Millán. De fet, la doctora creu que les campanyes són la clau per aconseguir més donants. «Els voluntaris habituals ja saben com i on han de donar sang, en canvi les campanyes mòbils serveixen per atraure aquelles persones que no donen sang habitualment», explica. És per això que han canviat certs aspectes per fer «més visibles» les campanyes, amb la instal·lació de carpes a l'aire lliure –en comptes d'habilitar espais tancats– i la divulgació de les iniciatives. Finalment, Millán també fa incís a les formacions que fan a les escoles i que permeten conscienciar tots els joves sobre la importància de donar sang i, a més, ells mateixos poden participar en les iniciatives organitzades de l'entitat.

Les dones, al capdavant

L'any passat es van fer 243.954 donacions de sang, 18.890 de plasma i 1.706 de plaquetes en els 16 hospitals amb espai de donació o en una de les 4.000 col·lectes mòbils organitzades per tot el territori des de gener a desembre. Una xifra de donacions que es manté amb relativa estabilitat els darrers anys.

En l'actualitat, es pot dir que a Catalunya hi ha 187.596 donants de sang, 10.047 de plasma i 1.130 de plaquetes, i gràcies a ells tots els hospitals i clíniques del país van tenir sang suficient per atendre les necessitats dels malalts i les persones accidentades.

Cada any deixen de donar sang unes 30.000 persones i els nous donants prenen el relleu dels que per edat, si han arribat als 70 anys, o per alguna malaltia no poden continuar sent donants.

Aquest 2019 hi ha hagut una xifra similar de donants nous: 34.775 persones que van donar sang per primera vegada, un terç dels quals, 12.966 (el 37,3%), corresponen a la franja d'edat més jove, dels 18 als 25 anys. Entre els que s'estrenen, també cal destacar un segon grup de donants important: els que tenen entre 36 i 55 anys, que representen 12.311 persones.

D'altra banda, el nombre d'homes i dones donants de sang havia estat similar els darrers anys, però aquest 2019 ha estat l'any en què les dones han agafat més distància, amb un total de 94.598, 1.600 donants més que els homes. De fet, tret de fa dos anys, quan per primera vegada van superar lleugerament els homes, amb 325 donants, el 2019 ha estat quan han obtingut el marge més destacat.

Pel que fa a la donació per grups sanguinis, destaquen, com ja és habitual, els donants del grup 0 negatiu, amb un total de 26.492.