Renfe suspèn la meitat de places del TAV però manté les rodalies

Renfe implementarà un nou pla de transport que suposarà anul·lar tota la seva oferta actual de trens comercials AVE, Llarga Distància i Avant, i la substituirà per una altra oferta que s'ajusti a l'aplicació de la normativa establerta en el decret d'estat d'alarma que va aprovar aquest dissabte el Consell de Ministres. Renfe tornarà íntegrament l'import dels bitllets a tots els viatges que tinguessin bitllet adquirit per al període de vigència de l'estat d'alarma i posarà a la venda noves places. Tal com estableix el decret del govern espanyol, Renfe està treballant en un nou pla de transport que redueixi l'oferta de places en els serveis Avant, Llarga Distància i AVE al 50%. A més, s'anul·larà la posada en funcionament de l'alta velocitat de baix cost (AVLO). En canvi, el servei de Rodalies de Catalunya seguirà al 100%. acn barcelona