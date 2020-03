Rodalies de Catalunya registra un descens de viatgers de més del 70%

Rodalies de Catalunya ha registrat un descens de viatgers superior al 70% aquest dilluns en comparació amb una jornada habitual després de l'estat d'alarma decretat pel Govern central a causa del coronavirus, ha informat Renfe.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar aquest diumenge a la ciutadania fer un autoconfinament solidari i va cridar a parar Catalunya per frenar la propagació del Covid-19.

"Demano als ciutadans catalans que prenguin la iniciativa. Us demano que us autoconfineu tan aviat com sigui possible", va dir Torra, i va cridar a cessar tota activitat prescindible.