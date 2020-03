Girona es prepara per a una allau de suspensions de contractes

La propagació del coronavirus està obligant a tancar empreses i, consegüentment, l'acomiadament temporal de milers de treballadors. «Totes les empreses que s'han vist obligades a abaixar la persiana per l'estat d'alarma, tant el comerç com l'hostaleria, s'acolliran als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)», afirma el secretari general de CCOO de les comarques gironines, Bartomeu Compte. L'aplicació dels expedients s'està generalitzant a tot Espanya i la xifra anirà a més. «Això serà una allau d'acomiadaments temporals», afirma Compte en declaracions en aquest diari.

Els sindicats gironins ja han començat a rebre els avisos de diferents empreses de la demarcació que volen presentar un ERTO. És el cas de les indústries Trety (Maçanet) i Nylstar (Blanes), que afectaran 350 treballadors, de FM Logística (Hostalric) i de diferents cadenes hoteleres de la Costa Brava. A Lloret, per exemple, molts hotels ja ho han activat (Guitart Hotels, Hotel Don Juan, Gran Hotel Monterrey, Hotel GHT Oasis Park & SPA, Azul i Hotel Garbi). «Pràcticament el 100% dels establiments gironins dedicats a l'hostaleria presentaran un ERTO», afirma Compte. D'altra banda, empreses relacionades amb l'educació (com BOiSA i Eurest) també presentaran aquest expedient, el qual ahir el Govern espanyol va flexibilitzar perquè més empreses s'hi acullin.

El sector turístic

A les portes de Setmana Santa (del 4 al 13 d'abril) i a pocs mesos de l'arribada de la temporada d'estiu, el sector turístic gironí veu el futur amb «incertesa». «En aquests moments es fa difícil preveure què pot passar», afirma el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Xavier Casas. La incertesa sobre quant durarà l'estat d'alarma i l'expansió que tindrà obliga el sector a estar amatent de les noves informacions que van sorgint dia rere dia. «Cada hora canvien les mesures i, per tant, no podem saber si afectarà Setmana Santa i també la temporada d'estiu, tot depèn de com evolucioni la situació», afirma Casas.

Ara bé, sí que ja s'ha fet palesa una frenada en la contractació de nou personal en el sector turístic de cara a Setmana Santa. «Totes les persones que estaven pendents que els truquessin per treballar durant aquesta setmana s'han quedat un mes més sense feina», afirma preocupat el secretari general de CCOO. «És un gruix d'ocupació molt important que perdem», afegeix.

A més, Bartomeu Compte explica que el reial decret del Govern espanyol presentat ahir no té en compte aquest grup de persones que s'han quedat sense feina. «L'esborrany diu que només es podran acollir a les mesures econòmiques anunciades els que tinguin un contracte, no els que esperaven començar a treballar ara per Setmana Santa», explica Compte. «Hem de buscar una solució com sigui per a aquests casos», afegeix.

Des de la UGT també mostren la seva preocupació perquè no es produeixi el repunt d'ocupació habitual que hi ha el mes de juny a les comarques gironines, quan les empreses turístiques contracten nou personal per fer front a la temporada d'estiu. «En aquest precís moment no sabem què passarà amb aquests llocs de treball que es creen cada any», explica el secretari general de la UGT, Xavier Casas.

El sector automobilístic

El sector automobilístic ha estat un dels primers a aplicar mesures per fer front a la crisi del coronavirus. Seat va anunciar dilluns un ERTO per als seus 14.800 treballadors de Catalunya. Nissan ahir mantenia aturada la producció de cotxes a la planta de la Zona Franca i està negociant aplicar l'expedient amb els sindicats. I Renault Espanya també ha expressat la seva voluntat de posar-lo en marxa sobre els 12.000 empleats que té.

Aquests expedients amenacen d'ocasionar una cascada d'expedients també en la indústria auxiliar. El secretari de Treball, Josep Ginesta, va avisar ahir que per cada treballador de Seat que es pugui quedar sense feina pot haver-hi set llocs de treball indirectes més que se'n veuran afectats. «El sector de l'automoció té un efecte multiplicador per set», va subratllar Ginesta en una entrevista a Catalunya Ràdio. Concretament, es tracta de subministradors i fabricants de complements, entre d'altres, com és l'empresa d'automoció de Maçanet Trety.

El sector tèxtil

La crisi del coronavirus també ha arribat al sector tèxtil. El sindicat de CCOO va avançar que la direcció del Grup Tendam, al qual pertanyen les marques Cortefiel, Pedro del Ferro, Springfield i Women'secret i Fifty, els va informar de la seva intenció d'aplicar un «ERTO temporal per força major», amb efectes des del 14 de març, a causa de la pandèmia de coronavirus. L'expedient afectarà tot el personal de les botigues (a Girona n'hi ha unes quantes) i el d'oficines que estigui vinculat directament amb elles, segons CCOO.

Que no siguin definitius

D'altra banda, els sindicats estan molt amatents perquè cap empresa aprofiti aquesta circumstància temporal per «fer-la extensiva» i entrar en una dinàmica d'EROs. En aquesta línia, el president de Pimec, Josep González, ha indicat que s'ha d'aconseguir que els ERTOs no es converteixin en definitius.