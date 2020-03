Dos detinguts per saltar-se el confinament i agredir agents

Dos detinguts –un a Blanes i l'altre a Banyoles– per agredir agents de policia i negar-se a identificar-se. Són els únics llocs on, fins ahir, han transcendit detencions, a Girona. A Blanes, el detingut està acusat per agressió a l'autoritat quan se'l volia identificar. El cap de setmana es va haver d'intervenir en una cinquantena de locals per requerir que tanquessin. En total, la Policia Local ha aixecat 16 actes. A Banyoles, el cos municipal va detenir un home la matinada d'ahir pel mateix motiu: agressió a un agent després de negar-se a identificar-se i en total ja han posat 18 sancions. Els cossos policials vetllen perquè es compleixin les restriccions establertes en el decret d'estat d'alarma. Així i tot, les denúncies no paren de créixer.



Degoteig de denúncies

A Girona ciutat, entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra ja se n'han interposat fins a 70. A Salt també s'ha començat a sancionar, i dimarts es van donar a conèixer les primeres multes. Ja s'han sancionat 45 veïns i s'ha aixecat acta informativa a 12 comerços, i a Anglès van posar ahir una denúncia per fer cas omís a les indicacions de la policia.

A Figueres, la Guàrdia Urbana en només un dia va interposar 40 denúncies per desobeir el decret. En total, però, van identificar 209 persones i es van controlar 139 vehicles. En poblacions costaneres com Lloret de Mar, des de l'inici de l'aplicació del decret, s'han posat un centenar de denúncies. A Platja d'Aro ja tenen 10 actes interposades, una a un bar que estava obert i la resta a persones que es van saltar el confinament.

A la població veïna de Palamós dimarts es van aixecar dues actes. La primera a un bar del barri de Sant Joan i ahir es va denunciar una persona que estava tranquil·lament a la platja. A Santa Cristina d'Aro, des de l'inici de l'aplicació del decret, la Policia Local ha interposat 8 denúncies. A Palafrugell, de moment només s'ha denunciat un establiment. D'altra banda, dimarts la Policia Local va aturar 300 vehicles en controls i va identificar 450 persones. A la Bisbal, en canvi, la Policia Local només ha hagut d'aixecar una acta per incompliment.

A Calonge i Sant Antoni, els agents policials ja han posat dues sancions: a un home que feia esport al carrer i a un surfista a qui els municipals ja havien cridat l'atenció el dia abans. A Castelló d'Empúries, per ara s'han aixecat dues actes, i els agents locals estan realitzant controls conjunts amb els Mossos per evitar infraccions del decret. A la localitat fronterera de la Jonquera, on el tancament de fronteres ha tingut un gran efecte, la Policia Local també ha interposat 6 denúncies per saltar-se el confinament. A Port de la Selva, el dimarts van començar a sancionar. Han interposat almenys una acta, de 600 euros.

L'Escala també és un dels municipis on s'ha hagut de multar. Fins al moment, els agents de la Policia Local han realitzat 34 actuacions en referència al decret d'alarma que han conclòs en 31 advertiments i 3 actes de sancions. A Roses, la Policia Local ha advertit 64 persones i n'ha denunciat 12 per desobeir el confinament imposant-los una sanció de 600 euros. Els agents també van informar 15 comerços de les limitacions de la seva activitat i en van fer tancar 27. Alhora, els agents locals han fet ja sis controls conjunts amb Mossos d'Esquadra.

A la Selva interior, la Policia de Santa Coloma de Farners va aixecar 8 actes en només mig dia. Una a un restaurant per haver obert i se'l va fer tancar. La resta de denúncies van ser a persones que aquests dies s'han saltat el confinament. A Maçanet de la Selva, la guàrdia municipal va aixecar dues actes a persones que incomplien l'estat d'alarma. Respecte als comerciants, no han hagut de fer tancar cap establiment.

A Olot els municipals al llarg d'aquests dies han aixecat 5 actes de denúncia a particulars i 8 a locals que no respectaven el confinament. A Llagostera, des de l'inici de l'estat d'alarma, la Policia Local ja ha interposat 4 denúncies a persones que s'han saltat el confinament.