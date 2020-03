Un detingut per incomplir el confinament: «Estava tip d'estar a casa i volia sortir»

Les policies locals i els Mossos d'Esquadra segueixen aixecant moltes actes perquè la gent no respecta les restriccions de l'estat d'alarma i incompleix el confinament pel coronavirus. Les excuses amb les quals es troben els agents són de tota mena. Per exemple, un detingut per incomplir el confinament va respondre a un agent: «Ja estava tip d'estar a casa i volia sortir». Els Mossos de la Regió Policial de Girona en poc més de 24 hores han interposat 239 denúncies, tres a establiments. Una d'aquestes tres denúncies es va interposar al propietari d'una carnisseria d'Argelaguer. El responsable del negoci també disposa d'un bar a tocar de la carnisseria. Segons van denunciar els agents, el carnisser feia passar els clients del bar per una porta interior i així hi accedien de manera que des de fora semblava tancat.

A la capital, Girona, s'han sumat un total de 253 multes els tres últims dies. Entre aquestes, divendres al matí, 80. Les sancions les imposa tant la Policia Municipal com els Mossos. A Salt ja acumulen 117 denúncies a persones que han ignorat el confinament.

Denúncies a la Costa Brava

L'allau de denúncies també ha arribat als municipis costaners. A Palamós, la Policia Local ha sancionat sis persones d'ençà que va començar el confinament, com ara el cas d'un home que va ser detingut perquè no volia fer cua al supermercat. Els fets es van iniciar ahir a quarts de tres de la tarda quan l'agressor es va alterar perquè havia de fer cua i no podia accedir a l'interior de la botiga a causa de les restriccions d'accés. Davant aquesta situació, el detingut va entrar per la força al local, es va enfrontar al vigilant de seguretat, que va requerir la presència del cos policial, i va ser arrestat. Des de l'inici del confinament, els agents d'aquest municipi també han requerit el tancament de dos locals que incomplien el decret.

A Castell-Platja d'Aro, des de l'inici de l'estat d'alarma, la Policia Local ha hagut d'interposar 65 denúncies. Destaquen que 34 són de dijous i totes per eludir el confinament. Una d'aquestes va ser el cas d'un home que va ser aturat en un control sense el permís de conduir. Posteriorment, els agents van comprovar la seva identitat i van veure que tenia el permís de carnet retirat i no tenia assegurança. Per tot això, va quedar denunciat no només per trencar el confinament sinó per anar sense assegurança.

Per la seva banda, a Palafrugell s'han imposat 20 sancions. La més destacada és la d'un home que va esquivar el confinament i, a més, tenia símptomes compatibles amb el coronavirus.

A Roses, des de diumenge, ja s'han advertit 96 persones, 36 han estat sancionades amb multes d'uns 600 euros i s'ha hagut d'informar 18 comerços de les limitacions de la seva activitat. A més a més, 31 locals han estat tancats per la policia, 19 espais urbans precintats, s'han efectuat 15 controls de carretera amb Mossos i s'han fet 70 actuacions més relacionades amb l'estat d'alarma. En el cas de l'Escala, s'han realitzat 76 avisos i s'ha denunciat a 14 persones.

En alguns pobles de la costa, com Cadaqués o el Port de la Selva, també s'han trobat amb persones que no feien cas de les recomanacions de l'autoritat. Entre elles, un grup de persones que navegava amb un vaixell d'esbarjo pel cap de Creus. Es traca d'un petit iot on navegaven almenys tres persones, entre les quals hi podria haver un acompanyant menor d'edat.

En un altre municipi costaner, Calonge i Sant Antoni, els agents locals també s'han trobat amb actituds sancionables. Dijous van aixecar sis actes a persones que no s'havien quedat a casa i rondaven pels carrers, mentre que a Castelló d'Empúries les autoritats han posat quatre sancions. A la primera localitat de la Costa Brava, Blanes, la Policia Local va detenir dimecres un veí de la població de 37 anys. Els agents el van arrestar in fraganti després d'haver comès un primer delicte de furt d'una caixa enregistradora en un altre local situat al barri de La Plantera. En comprovar la seva identitat, els agents van detectar que li constaven fins a tres ordres de detenció.

Els municipis d'interior

Les primeres sancions a Vidreres es van començar a interposar dijous. És el cas d'una família amb dos fills menors d'edat que van ser aturats en un control al centre del poble i van acabar denunciats per obviar el confinament. A més, també ahir, els Mossos van detenir un home que va fugir d'un control policial i que viatjava amb un vehicle sense assegurança.

A Olot, la Policia Municipal ha sancionat 32 persones que no feien cas de l'estat d'alerta i ha imposat nou sancions a establiments. Els agents municipals de la Jonquera han avisat 47 persones i n'han sancionat 25. A Banyoles, més enllà de les 22 denúncies interposades, els agents van detenir un home aquest dimecres que se'ls va encarar. A Llagostera, la Policia Local ha interposat 11 denúncies per desobeir l'estat d'alarma; a Cassà de la Selva n'han efectuat set; i a Caldes de Malavella i a Maçanet de la Selva n'han posat quatre cadascú.



