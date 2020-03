Les policies blinden els municipis per evitar les trampes en l'estat d'alarma

Les policies locals i els Mossos d'Esquadra van de bòlit per vetllar amb el compliment de l'estat d'alarma davant l'expansió del coronavirus. La por de l'arribada de persones de segones residències, sobretot a punts de la Costa Brava i de muntanya, ha fet que des de divendres s'hagin incrementat els controls.

Fonts de diversos municipis costaners asseguren que no hi ha hagut grans arribades de gent entre divendres i dissabte i que el trànsit és gairebé nul. Tot i això, han seguit aplicant sancions no només a la poca gent que ha vingut de fora sinó als veïns dels municipis que encara no tenen clara la frase: «Queda't a casa».

Els Mossos d'Esquadra divendres van aixecar 295 actes, sobretot a persones que es van saltar el confinament. Aquest dia es van sancionar algunes persones de segones residències, que van haver de tornar a casa seva.

En les últimes hores hi ha hagut ajuntaments que han decidit blindar els seus municipis per evitar l'entrada d'aquestes persones. Cadaqués va ser un dels primers a anunciar-ho. Ahir, fins a mitja tarda, només havien denunciat una persona. La Policia Local va aixecar acta a una dona de Barcelona que pretenia entrar al poble amb el seu fill al cotxe. Se'n va haver de tornar. Això mateix va passar a Llançà, on des del principi de l'aplicació del decret d'alarma ja s'han controlat uns 400 vehicles i més d'un centenar de persones. D'aquestes, 12 han acabat denunciades per desobediència, tres per circular vies públiques sense justificar i fins i tot han hagut de detenir una persona per desobediència greu.

A Roses des del diumenge passat i fins divendres, s'han denunciat 36 persones i s'han tancat 31 locals. Al municipi de l'Escala, els agents de la Policia Local van actuar ahir conjuntament amb els Mossos i al matí van interposar nou noves denúncies.

A Platja d'Aro, es van interposar posar més de 27 denúncies. En total, des de l'inici de l'estat d'alarma ja n'han recopilat 120. Hi ha un cas curiós i alhora alarmant del divendres. Els policies locals de Castell-Platja d'Aro van aturar un conductor al vespre. Aquest els va dir que tenia pressa i que era policia. Fins i tot, els va mostrar una placa falsa de Guàrdia Civil. En ser descobert, va acabar denunciat per saltar-se el confinament però també se li van obrir diligències, per usurpacions de funcions.

A Palafrugell, d'altra banda, es van imposar una vintena de noves denúncies. A Palamós i Calonge, els cossos policials ahir van aixecar dues i set actes, respectivament.

A Lloret de Mar, les multes segueixen imposant-se perquè encara hi ha gent que no s'està a casa i els agents els han de multar. De moment la Policia Local acumula unes 120 denúncies i d'aquestes, unes 50 per desobediència. Aquest cos també ha fet controls conjunts amb els de Blanes i Tossa per evitar l'entrada de persones de segones residències.

A Blanes, precisament, la Policia Local ha quadruplicat les denúncies per incompliment de l'estat d'alarma arran dels controls. Entre dijous i divendres van denunciar 53 persones.

Maçanet de la Selva és un poble de grans urbanitzacions i temien aquest cap de setmana arribades de gent. Divendres, la Guàrdia Municipal va denunciar una persona i ahir es va usar megafonia per mantenir la gent a casa. A Vidreres, la policia local ja acumula set sancions.

A Girona ciutat, el divendres la Policia Municipal i els Mossos van sancionar 96 persones per ser al carrer. A Banyoles, els agents només ahir van denunciar cinc persones per passejar per l'Estany. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana de Figueres també segueix amb els controls i divendres va multar 38 persones.

