El coronavirus aboca els autònoms a un futur incert per la caiguda dels ingressos

La pandèmia de Covid-19 ha paralitzat l'economia i ha enfonsat els ingressos dels autònoms. Per alleugerir la situació, els treballadors per compte propi demanen claredat a les administracions a l'hora d'anunciar noves mesures i agilitat en la gestió del pla de xoc per ajudar a reflotar les seves economies. «Em preocupa molt més l'agilitat de les mesures que determinar si són suficients o no», assegura Jaume Ramírez, un autònom societari que gestiona dues empreses amb 70 treballadors. «Només rebem trucades, trucades i més trucades. La gent té molta pressa i vol gestionar les ajudes i no donem a l'abast», explica la consultora Mònica Herrera, que aconsella als seus clients esperar i no precipitar-se.

A mitja setmana el Govern espanyol va anunciar una prestació extraordinària per a tots els autònoms obligats a tancar per l'estat d'alarma o amb una caiguda d'ingressos del 75%. Els treballadors per compte propi en aquesta situació estaran exempts de pagar cotitzacions a la Seguretat Social i rebran una prestació equivalent al 70% de la base reguladora, un mínim de 661 euros. Algunes de les crítiques dels autònoms que treballen per projectes o a través d'una societat és que els és molt difícil demanar la prestació extraordinària, perquè «tenen uns ingressos molt diferents mes a mes i no poden acreditar la pèrdua del 75% de la facturació basant-se en el mes anterior o bé no porten la comptabilitat com una persona física», explica l'advocat Carles Portillo

Una altra de les queixes habituals és que algunes ajudes s'anuncien sense detallar com demanar-les. És el cas, segons la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), Sandra Zapatero, del subsidi de fins a 2.000 euros per a uns 4.500 autònoms que va anunciar la Generalitat sense indicar quins són els requisits per sol·licitar-lo. Durant tota la setmana, els telèfons de les consultories han bullit atenent trucades de treballadors angoixats.

Un d'ells és l'Àlex Homs, tècnic audiovisual especialitzat en muntatge d'esdeveniments que no ha pogut treballar amb normalitat pràcticament des de la suspensió del Mobile World Congress (MWC). «A partir del Mobile ha sigut una debacle, tot el que teníem previst ha anat caient i de manera molt precipitada. Al final et trobes amb una mà davant i una darrere», es lamenta.

Davant d'aquesta situació «d'angoixa i nerviosisme» general, Mònica Herrera de l'assessoria Spondeo diu que demanar l'ajuda de seguida «pot ser contraproduent» i recomana esperar. A tall d'exemple, Herrera explica que hi ha autònoms que van donar-se de baixa durant la setmana anterior, ja que els seus ingressos havien baixat molt i ara es troben amb dificultats per demanar el subsidi extraordinari que ha anunciat el Govern espanyol, que requereix estar donat d'alta. Un altre motiu per esperar és que l'acreditació de caiguda d'ingressos s'ha de fer durant el mes anterior. «Si demanes l'ajuda al març la base per calcular-ho és el febrer i ho has de comparar amb els sis mesos anteriors», apunta la consultora, que recomana als seus clients que no sol·licitin l'ajuda fins a l'abril i passin els deu dies que els queden «com puguin».