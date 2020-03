Gran augment de casos de coronavirus entre el personal sanitari gironí

Els hospitals gironins van registrar ahir un important augment de casos de coronavirus. Durant la jornada de diumenge es van confirmar fins a 95 pacients nous arreu de les comarques gironines, més del doble que el dia anterior. Els casos positius des que va començar la pandèmia ja sumen un total de 360 a la Regió Sanitària de Girona. D'aquests, 26 pacients es troben en estat greu i 160 són professionals sanitaris. De fet, més de la meitat de positius diagnosticats ahir, 55 dels 95, van ser treballadors de l'àmbit de la salut.

Pel que fa a les defuncions, ahir van morir tres persones més a causa del coronavirus als hospitals gironins. En total, les morts ja ascendeixen a 14, totes de pacients amb patologies prèvies. La jornada més negra, però, va ser dissabte, quan es van registrar fins a 7 defuncions.

Dels nous casos, 3 van ser diagnosticats a l'hospital d'Olot, que juntament amb els 23 dels quals ja es tenia constància sumen un total de 26. D'aquests, 16 són professionals del centre sanitari. Tots ells estan passant l'infecció al seu domicili i fent el seguiment que indica el protocol. Pel que fa a la resta de pacients, n'hi ha 8 d'ingressats i 2 al seu domicili.

A l'Alt Empordà, els centres de la Fundació Salut Empordà van detectar ahir 5 nous casos positius per Covid-19, que eleven la xifra a 13. Un dels municipis alt-empordanesos que ahir van confirmar el seu primer positiu va ser la Jonquera, tal com va confirmar la seva alcaldessa, Sònia Martínez. La batllessa va aclarir en declaracions a Diari de Girona que el personal sanitari ho tenia «tot sota control» i havien pres les mesures pertinents.

D'altra banda, l'hospital de Palamós va detectar ahir set pacients més que van donar positiu en Covid-19, que sumats als 26 que ja hi havia fan pujar la xifra fins a 33. D'aquests, 11 pacients estan ingressats a l'hospital de Palamós i 13 són professionals de l'àmbit de la salut. La resta estan derivats a altres centres o confinats al seu domicili. A més, el centre té 54 professionals aïllats mentre esperen els resultats de la prova.

A l'hospital de Blanes hi va haver 2 nous casos positius. En total, ja hi ha 8 persones ingressades al centre sanitari comarcal de la Selva per coronavirus.

Finalment, l'hospital de Campdevànol i l'ABS Ribes-Campdevànol van tenir 2 casos positius, que sumats als 4 que ja havien diagnosticats des de divendres, s'eleven fins a 6. D'aquests pacients, 3 es recuperen des de casa mentre que 3 estan ingressats.



245 víctimes mortals a Catalunya

El departament de Salut va confirmar, ahir a tres quarts d'onze de la nit, 54 nous morts per coronavirus a Catalunya, que eleven la xifra de víctimes mortals fins a 245. Ahir es va reduir el nombre de víctimes respecte a dissabte, quan van ser 69. En les últimes hores també es van detectar 1.221 positius nous i la xifra de contagiats total puja fins als 5.925 infectats. D'aquests, 551 estan greus. Des de l'inici de l'epidèmia s'han comptabilitat 728 altes hospitalàries. En el cas d'Igualada, hi va haver quatre nous morts, amb 32 en total, i es van detectar vuit positius nous, amb un total de 228 afectats. Hi ha sis malalts en estat greu.

Vergés va reconèixer en una entrevista a TV3 que «segurament» hi ha nñes morts que els que diuen en el balanç diari oficial. També va explicar que l'aplicació engegada per facilitar la detecció de coronavirus ja ha rebut més de 678.000 inscripcions. A través de l'aplicació, el Departament pot fer «un mapa de calor» per detectar en quins territoris hi ha més símptomes i per «aïllar» tots els casos susceptibles i «tallar la transmissió» del virus.

La consellera va celebrar que a partir d'avui es comenci la producció d'un respirador de campanya per tractar els casos més greus i va assegurar que «dona aire» al sistema sanitari. Va remarcar que s'ha ideat «en un temps rècord» i va explicar que avui, a través de la impressió 3D, ja se'n podran fer unes 100 unitats.