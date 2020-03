Al servei de la gent gran

El petit comerç sempre s'ha reinvindicat com a un element de proximitat en què el producte bàsic és el client. Aquests dies aquesta premissa s'ha posat encara més de manifest en barris habitats per molta gent gran, que ha vist com la seva poca mobilitat encara s'ha vist més reduïda com a conseqüència de l'obligat confinament per la pandèmia. Algunes d'aquestes persones grans han trobat en el petit comerç el seu aliat. Els avis i àvies que no poden disposar de l'ajuda directa de fills i filles o d'algun altre familiar tenen en el petit comerç el seu millor aliat. Una manera d'evitar el contagi és no sortir al carrer, i més quan es tracta d'una persona gran.

També alguns supermercats han optat per fer un horari «exclusiu» per a la gent gran. És el cas del Condis, que obre només de 9 a 10 del matí per donar preferència als clients majors de 65 anys. És una hora en què la prioritat és per als més grans i els responsables de cada supermercat asseguren que fan una neteja intensa per donar major garanties als clients. A Sant Narcís hi ha dos supermercats Condis al llarg de l'avinguda, el principal eix comercial del barri. Aquest és un dels sectors de la ciutat habitats per molta gent gran amb moltes necessitats de mobilitat.

Diumenge al matí hi havia una bona afluència de clients aprofitant que encara no hi havia gaire persones circulant.

Però no només Condis ha donat aquesta preferència. Un altre esatbliment de la cadena porta les comandes als pisos ocupats per gent gran de la residència privada Adorea. Personal del supemercat és l'encarregat de recollir les comandes i portar-les fins a la porta de la residència degudament protegits amb màscares per una major seguretat i control.

La gent el que busca majoritàriament és el producte fresc, com fruita, verdura o llet, en el cas de les persones grans. Els dies previs a la declaració de l'estat d'alarma molts d'ells ja havien comprat altra mena de productes de caducitat més llarga. Molts petits comerços tenen molt clar que els avis són el col·lectiu més vulnerable. Per aquest motiu, s'han incrementat els canals per manenir el contacte amb ells i una opció és, per exemple, dur les comandes als domicili mantenint sempre les distàncies de seguretatat i una protecció.

En Ricard Martínez regenta Can Prats, establiment de queviures al carrer Caldes de Montbui de Girona. En Ricard segueix obrint diàriament –de dilluns a diumenge– amb un horari una mica més reduït –perquè a la tarda tanca– i s'encarrega de preparar i portar també les comandes a domicili als clients que ho demanen via WhatsApp. No només dona aquest servei al barri, també el té estès a altres poblacions de l'àrea metropolitana, com Sarrià de Ter, Vilablareix, Aiguaviva, Fornells de la Selva o Sant Julià de Ramis, entre d'altres.

Explica que aquests dies la gent consumeix pràcticament igual tant producte fresc com altra mena de productes alimentaris. Per a qui no vulgui sortir de casa simplement per anar a comprar les comandes a domicili són una bona opció. Fins i tot en el cas de Can Prats es pot pagar via transferència.

El cert és que les botigues de barri estan jugant aquests dies un paper indispensable. Asseguren que també han notat un increment de vendes perquè a moltes llars s'han incrementat el nombre d'àpats perquè tota la família esmorza a casa, dina, berena i sopa...i això vol dir haver de disposar de més aliments. A banda, l'efecte de psicosi ha fet que la gent hagi comprat més i hagi acumulat més aliments a casa seva.

Des de la farmàcia Olga Folch del carrer Joan Roca i Pinet, a tocar del parc del Migdia, expliquen que aquests dies porten a domicili els medicaments habituals que necessien alguns dels ancians de la residència Adorea del barri per evitar així que hagin de de sortir de casa.