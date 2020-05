Les vendes de cotxes poden caure un 35% aquest any a Girona per la crisi

Les vendes de vehicles poden caure fins a un 35% a Girona aquest any, una xifra similar a la que es preveu en el global d'Espanya, segons els càlculs que fa Corve, l'Associació d'Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions de les comarques gironines. El seu vicepresident, Lluís M. Blanch, recorda que com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus (que ha mantingut els concessionaris tancats durant un parell de mesos), l'abril passat es va tancar amb xifres «mai vistes» de matriculacions. A Girona el mes passat es van vendre 35 turismes i tot terrenys, i 26 motos, més del 95% menys que dotze mesos enrere. Blanch considera que és el moment que el Govern ajudi el sector del motor «perquè representa el 10% del PIB», i proposa que ofereixi, per exemple, «algun programa d'ajudes per fomentar la renovació del parc automobilístic».

El sector espera que amb la reobertura dels concessionaris ara que s'ha entrat en fase 1 de la desescalada la situació millori. I, de fet, Lluís M. Blanch té l'esperança que a mesura que avanci el 2020, i es pugui mantenir el control sobre la pandèmia, les vendes s'incrementin. L'any passat a Espanya es van vendre 1.200.000 vehicles, mentre que la previsió per a aquest any s'acosta als 850.000, comptant particulars, empreses i empreses de lloguer. Precisament aquest darrer nínxol és un dels que més preocupa, amb una reducció que pot arribar al 45%, «per la incertesa que hi ha sobre l'arribada de turistes aquest estiu».

Una ullada a les vendes del sector de l'automoció a Girona els darrers anys en l'acumulat entre gener i abril serveix per posar de manifest els mals presagis que apunten per al 2020. Respecte a l'any passat s'han venut un 41,84% menys de turismes i un 35% menys de tot terrenys. La davallada en motos és del 20%. «La gent, davant la crisi econòmica que patim i les males previsions, allarga la vida dels vehicles i per això per dinamitzar les vendes aniria bé el suport del Govern a través d'alguna campanya que incentivés la renovació del parc», insisteix el vicepresident de Corve.

Els concessionaris gironins van poder obrir de nou les portes l'11 de maig, quan l'àrea va entrar en la fase 1 de la desescalada. Els tallers, que fins aleshores només podien treballar amb cita prèvia, també van recuperar la normalitat de poder atendre els clients sense filtres. Des de Corve s'ha facilitat tant als tallers com als concessionaris un manual de protocol amb totes les normatives de seguretat i higiene que cal seguir per combatre la pandèmia del coronavirus.

La incertesa i el fort sotrac econòmic provocat pel coronavirus han provocat un clar retrocés en la venda de vehicles a tot Espanya. En el cas de Girona les dades són molt reveladores: dels 1.360 cotxes que es van vendre l'abril de l'any passat es va passar a uns dessoladors 35. Un descens en picat del 97% de les matriculacions segons les estadístiques. A Catalunya aquest 2020 s'ha fregat les 25.000 vendes, amb Barcelona liderant el rànquing (19.462), seguida per Tarragona (2.167), Girona (2.073) i Lleida (988).