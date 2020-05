Acorden prorrogar un any el servei de menjador de l'escola Guillem Montgrí

L'AMPA de l'escola Guillem Montgrí de Torroella i el Consell comarcal del Baix Empordà han acordat prorrogar un any el contracte del servei de menjador que ofereix Càtering Vilanova. Segons va informar ahir l'ens comarcal, la decisió es va prendre dimecres passat entre reunió entre representants de l'AMPA del centre escolar i del Consell comarcal, entre els quals: el president, Joan Manel Loureiro o el vicepresident; Enric Marquès. «Les dues parts van coincidir que revertir la gestió del menjador a l'AMPA de cara al proper curs escolar no era aconsellable per la situació excepcional en la qual ens trobàvem a causa de la covid-19 i per la incertesa de l'inici del curs 2020-2021», s'explica en el comunicat.

Marquès va especificar que la voluntat del consell es seguir treballant perquè l'AMPA en pugui acabar assumint la gestió el curs 2021-2022.