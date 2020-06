Tortellà i Sant Jaume de Llierca fa quatre mesos que no tenen caixers perquè uns lladres els van intentar robar

Tortellà i Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, porten més de quatre mesos sense l'únic caixer automàtic disponible. Tots dos van patir un intent de robatori per part d'uns lladres que van intentar endur-se'ls encastant un vehicle a l'entrada de l'entitat bancària. Va passar el 21 de gener i el 13 de febrer. No ho van aconseguir però des de llavors que els veïns no poden utilitzar-los perquè l'entitat bancària no ho ha solucionat. Al de Tortellà, només li falta carregar-lo amb diners mentre que a l'altre indret cal posar-hi el caixer nou. La irrupció de la covid-19 i el confinament ha endarrerit el procés però els alcaldes es queixen que és un servei bàsic, sobretot per a la gent gran, i que ja s'està avançant en la desescalada.

La matinada del 21 de gener, en ple temporal del Gloria, uns lladres van encastar un vehicle a Tortellà per endur-se el caixer automàtic però no ho van aconseguir. Els individus van marxar sense botí però la població es va quedar sense l'únic caixer automàtic que hi ha en tot el municipi. La sucursal, que pertany al banc Santander, va decidir canviar-lo per un de nou al cap d'un temps però, just quan faltava activar-lo i carregar-lo amb diners, va irrompre la covid-19 i l'estat d'alarma va deixar aquest pas pendent. "El banc ens va dir que, per qüestions de seguretat i la falta de personal disponible no ho podien fer però ni han posat encara els diners ni han obert l'oficina", detalla el seu alcalde, Josep Reig, que lamenta que "tot va adquirint una certa normalitat" amb la desescalada però que no han vist cap moviment ni ningú els ha comunicat res. "Ja no sabem ni què dir als veïns", afegeix amb impotència.

Si bé comprenen que durant el confinament no era factible restablir el servei del caixer perquè la mobilitat no estava permesa, admeten que ara és un servei essencial que s'hauria de recuperar el més aviat possible. "Ens costa molt trobar un interlocutor vàlid de l'entitat; l'última conversa que vam tenir és que no trobaven la manera de fer venir un empleat per emplenar el caixer; hem anat sortint de fases i continuen sense venir", lamenta. I afegeix que és un "contrasentit" perquè "el caixer està engegat i només falta que vingui un treballador perquè hi posi els diners i pugui funcionar".

Aquesta situació està essent especialment difícil per a les persones grans i amb problemes de mobilitat del poble. Segons l'alcalde, aquest col·lectiu viu la situació amb "angoixa" perquè estan acostumats a anar al caixer a cobrar la pensió a final de mes i ara no poden. "Crec que alguns fins i tot es pensen que perdran els diners si no ho fan i pateixen; el banc hauria de pensar en ells, són d'una altra generació i no són només un número i un PIN", diu el batlle. "És un problema i t'adones del servei bàsic que és", afirma l'alcalde, que afegeix que els comerços també ho comprenen i els diuen que "ja ho trobaran" quan tornin a tenir diners en efectiu.

Com a solució temporal, familiars i amics han portat algunes persones grans a altres entitats bancàries de poblacions properes com Besalú per poder treure diners. Alguns clients, a més, no tenen ni targeta i només ho poden fer quan les oficines estan obertes. Des de l'Ajuntament, denuncien que ja abans havien mostrat poca preocupació pel servei. Hi havia dies que no obrien i ni tan sols informaven dels motius. "Ho sabíem perquè vèiem la gent que es concentrava a l'entrada esperant que obrís i després ens venien a l'Ajuntament a preguntar què passava", destaca l'alcalde.



A Sant Jaume esperen un caixer nou

A Sant Jaume de Llierca , a sis quilòmetres de Tortellà, també reclamen recuperar amb urgència l'únic caixer automàtic que hi ha a la població. Pertany al banc Santander i des de la matinada del 13 de febrer que està en desús per l'intent de robatori d'uns lladres seguint el mateix sistema d'encastament de vehicle que a Tortellà. Tampoc van poder-se endur cap botí però l'oficina va patir nombrosos danys. Segons explica el seu alcalde, Jordi Cargol, l'entitat bancària ha fet les reformes però just en el moment de portar el caixer nou es va entrar en l'estat d'alarma. "Ens diuen que aviat ho faran, falta només el caixer i tornar-lo a instal·lar però no s'ha fet", detalla. L'alcalde admet que, quan hi va haver el robatori, es van témer que l'entitat aprofités per tancar l'oficina. L'entitat, però, els va confirmar que apostaven per donar continuïtat al servei.

Han passat més de quatre mesos i la situació no ha canviat. No tenir un caixer en tot el poble és un problema, també per a la gent gran. L'alcalde explica que durant l'estat d'alarma s'ha tirat de la xarxa familiar per ajudar-los a retirar diners en efectiu desplaçant-se a Olot o Besalú. "A finals de mes esperen cobrar la pensió i anar a treure els diners per poder anar a la carnisseria i pagar amb metàl·lic; no poder-ho fer és un problema", afegeix.

