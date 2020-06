Las Kellys demanen ajudes davant el temor que alguns hotels tanquin

La presidenta de la Federació d'Associacions de Kellys, Eulalia Corralero, posa de manifest el temor del col·lectiu de les cambreres d'hotel davant la incertesa que viu el sector d'hostaleria a la Costa Brava i, en concret, a Lloret de Mar. «Moltes companyes són fixes discontínues o ni això, eventuals que potser no tenen ni atur i les ajudes que poden rebre són insuficients tenint en compte que hi ha famílies senceres que depenen d'aquests ingressos». Corralero manifesta que el «gran temor» de moltes dones que exerceixen aquesta feina és que els empresaris decideixin no obrir o reduir el personal, un fet que les deixaria sense recursos econòmics: «Tinc companyes que porten 30 anys en un hotel i quan va passar això del COVID-19 el cap de recursos humans de la cadena els va dir que no obriran i aquestes dones s'han quedat esgotant ajudes o atur però esperant que els hotels obrin... A dia d'avui segueixen esperant i els responsables no saben res».

Corralero, que coneix bé les peripècies del sector hoteler a Lloret de Mar, subratlla que «estem parlant de molts llocs de treball, ja que arribem a representar el 30% de les plantilles dels hotels», apunta. De fet, a Lloret de Mar hi ha 122 hotels amb una capacitat que supera les 28.000 places. La presidenta de la federació insisteix que moltes famílies depenen dels ingressos que generen durant la temporada d'estiu i anticipa «un drama social» al municipi si no es generen ajudes específiques. «Les ajudes que ens repercuteixen són molt baixes i en un lloc com Lloret, on es paguen tants impostos, això et pot portar a situacions de molta precarietat».



Precarietat a l'ordre del dia

Des d'UGT qualifiquen la situació de Lloret de «molt dramàtica». El secretari de Política SindicalFeSMC-UGT de les comarques gironines, Maxi Rica, defensa que «hi ha molts hotels que no obriran i els que ho fan diuen que ho faran al juliol»: «No tinc una xifra concreta però hi ha molts treballadors del sector que no han entrat als ERTOs i queden fora de les prestacions i alguns han tingut problemes per cobrar les ajudes. Els hotels de moment no volen dir res i no donen cap mena de compromís ni garantia». El sindicat defensa que «el drama vindrà amb totes les persones que han quedat fora dels ERTOs i queden sense un marc legal. És una situació de falta de garanties i nosaltres reclamem que el govern ha d'actuar».



A l'espera de les reserves

El president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dotras, insisteix que «tots els empresaris tenen voluntat d'obrir, però fer-ho dependrà de les reserves». Dotras apunta que «no té constància» que cap dels hotels hagi decidit romandre tancat i manifesta que «molts s'estan preparant per obrir a principis de juliol però cal tenir en compte que vivim en una situació d'incertesa permanent: no sabem quan s'obrirà la frontera amb França ni quina serà la mobilitat entre països europeus», tot això en una destinació on aproximadament el 70% del turisme és estranger. L'empresari defensa que«si l'empresa no sobreviu, no tornarà a obrir», i per això reclama «prestacions decents» per als treballadors del sector així com per als empresaris.