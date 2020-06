Un menor condueix sense carnet, ebri i drogat a Fornells

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un menor d'edat que conduïa sense tenir el carnet, que va xocar contra un contenidor a Fornells de la Selva i que, en el test, va donar positiu en consum d'alcohol i drogues.

Segons va informar ahir el cos policial, els fets van passar dissabte passat cap a les set del matí, quan una patrulla va veure un cotxe que circulava molt lentament i que tenia un cop a la part davantera.

Els agents el van aturar al carrer Pla de la Selva de Fornells i, en identificar la persona al volant, els Mossos van comprovar que era menor, que no tenia cap permís de conduir i que, a més, presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.

En la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,87 mil·ligrams per litre d'aire espirat, i en el test de drogues va donar positiu en cocaïna.

Per aquest motiu, se li van obrir diligències penals com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària per conduir sense permís i sota la influència de l'alcohol i de les drogues.

A més, en fer altres comprovacions, els agents van descobrir que els danys del cotxe s'havien produït en col·lidir prèviament contra un contenidor en un carrer de Girona.

El conductor denunciat haurà de declarar pròximament davant la fiscalia de menors de Girona.