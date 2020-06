Les obres d'urbanització de la Colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses finalitzaran a finals d'any

Les obres d'urbanització del polígon de la Colònia Llaudet, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), acabaran a finals d'any després de cinc anys de treballs i una inversió de 3,4 MEUR. Les màquines estan treballant a la zona amb la construcció d'una rotonda i els vials de les diferents parcel·les després que ja s'hagin passat els serveis bàsics. Entre la part antiga de la colònia i els terrenys adjacents hi ha 14 hectàrees amb 44.000 m2 de sostre repartits en dotze parcel·les. Ja s'hi han instal·lat dues empreses (Artesania Pirineu i Proterme) i continua creixent la demanda per adquirir sòl. Recentment, una empresa de la Garrotxa ha comprat dues parcel·les i una del Ripollès està interessada en unes naus de la part antiga.

El polígon de la Colònia Llaudet enfila l'última fase d'urbanització i la previsió és que els treballs acabin a finals d'any. Així ho ha explicat a l'ACN l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué. Després de cinc anys d'obres i una dècada des que es va començar a tramitar, creu que la col·laboració pública i privada ha estat clau per poder tirar endavant aquest polígon "estratègic" no només per al municipi sinó també per a la comarca perquè contribuirà a "diversificar" l'economia. El promotor principal ha estat l'Incasòl de la Generalitat, l'Ajuntament ho ha impulsat com a administració actuant i també hi ha hagut altres empreses inversores participants.

La inversió global és de 3,9 MEUR i els treballs d'urbanització hauran permès recuperar una antiga colònia tèxtil i revertir l'estat de deixadesa en què es trobava. El seu emplaçament també és estratègic, segons Roqué, perquè connecta amb la Garrotxa i la demarcació de Girona i també està a prop de la frontera amb França. També s'ha apostat per connectar-la amb el nucli urbà, que està a més de 2 km, i actualment ja hi passa un tram de la via verda que afavorirà la mobilitat sostenible.

En els últims dos anys s'hi han instal·lat dues empreses, Artesania Pirineu , dedicada a productes de decoració de la llar, i Proterme, que fa tasques de mecanització i muntatge de peces destinades en gran part a l'automoció. I continua creixent la demanda per adquirir sòl. Una empresa de la Garrotxa ha comprat dues parcel·les i una altra del Ripollès està en converses amb l'Incasòl per adquirir unes naus de l'antiga colònia. Una de les particularitats, segons Roqué, és que les parcel·les són grans –951 m2 la més petita i fins a 16.682 m2 la més gran-. "Es va dissenyar pensant en la gran indústria i en deixar-ho tot urbanitzat perquè s'hi poguessin instal·lar", afirma l'alcalde.

La urbanització de la colònia vol ser un revulsiu per l'economia de la comarca. Des del consistori admeten que els últims anys de crisi i ara la covid-19 "no hi ajuden" , però estan convençuts que el polígon tindrà un paper clau per atraure empreses , generar més llocs de treball i tenir més habitants.

La Colònia Llaudet es va construir a finals del segle XIX. L'edifici principal de la fàbrica es va aixecar en aquell moment però la nau central va ser remodelada als anys 40, després que les tropes franquistes la cremessin. Com en altres complexos industrials, disposava d'habitatges, de bars i, fins i tot, d'una petita església. Arran del tancament de les empreses, la zona s'havia anat deteriorant amb els anys fins que les administracions van apostar per la nova urbanització que aquest any finalitzarà.