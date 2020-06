El sector del turisme rural preveu una ocupació del 100% el mes d'agost

El turisme rural es prepara per reobrir després de tres mesos de tancament obligatori pel coronavirus. La proximitat, que facilita els desplaçaments en cotxe, els espais oberts i la natura són alguns dels factors que fan que aquest tipus de turisme sigui un dels més demandats aquest estiu, segons apunten des del sector.

Montserrat Cuberó, directora de la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya (Turalcat), explica que, des de fa unes tres setmanes, les reserves «cada dia s'animen més», de manera que el sector espera estar ple aquest estiu. Per Cuberó, l'entorn del turisme rural és «tremendament segur», ja que, en moltes ocasions, les cases estan aïllades i els turistes poden passar-se molts dies sense trobar cap persona, excepte als seus companys de vacances.

La gerent de l'Associació de Cases Rurals de Girona, Costa Brava i Pirineus, Teresa Vilà, reconeix que el turisme rural és un dels sectors que s'està recuperant amb «més força» i també pronostica un ple per a l'estiu, amb una previsió d'ocupació de més del 80% al juliol i del 100% a l'agost. A més, Vilà creu que la temporada s'allargarà, ja que es reben reserves de grups també per als mesos de setembre i octubre. Per Vilà, la reactivació del sector ve donada pels punts forts que té el turisme rural en una situació com l'actual, en què molta gent és molt previnguda i vol estar en espais grans, prefereix allotjar-se en una casa aïllada, amb piscina i, pràcticament, sense compartir zones naturals.

La majoria de les reserves són de turisme de proximitat, i el 78% provenen de Catalunya, bàsicament de Barcelona i la seva àrea metropolitana, quan en anys anteriors aquest percentatge se situava sobre el 50% del total. Els altres clients són de la resta d'Espanya, però també hi ha francesos i algun anglès, que havien reservat abans d'iniciar-se la pandèmia i que encara no han cancel·lat a l'espera de veure com es desenvolupen els esdeveniments.

Un 20% de les 300 cases de turisme rural que estan incloses en aquesta associació lloguen habitacions en lloc de la casa completa i «tindran una recuperació més lenta», segons pronostica Vilà, que afegeix que, a més de les mesures obligatòries per evitar contagis, el sector ha inclòs altres d'addicionals per fomentar la tranquil·litat entre els clients, «mesures de sentit comú, com retirar coixins o catifes».