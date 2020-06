Sant Feliu de Guíxols s'enfronta a Educació per eliminar una línia de P3

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha criticat que el Departament d'Educació elimini una línia de P3 a la ciutat el curs vinent. L'escola que se'n veurà més afectada és el CEIP l'Estació. Al centre hi ha 44 alumnes preinscrits, però ara 21 famílies hauran de dur els fills a altres escoles que no han escollit en primera opció.

L'alcalde, Carles Motas, ha carregat contra la decisió del Departament i recorda que «no se sap quina situació hi haurà al setembre», en referència al fet que es parla d'abaixar ràtios per la pandèmia.

L'Ajuntament es va reunir ahir amb el director dels serveis territorials, que els va confirmar la decisió. Una trentena de famílies de l'AMPA del CEIP l'Estació es van concentrat a les portes del consistori.

«El Departament ja ha decidit i ho tirarà endavant; estem sorpresos, perquè s'han tancat en banda i la decisió ja la tenien presa abans d'entrar». Són declaracions de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols a la sortida de la reunió que el consistori va mantenir ahir a la tarda amb Educació, després que el Departament els comuniqués que eliminava una línia de P3 el curs vinent.

A la trobada hi van assistir membres de l'equip de govern i de l'oposició; el director territorial d'Educació, Martí Fonalleras; les directores dels cinc col·legis de Sant Feliu i representants de les AMPAs.





Incertesa davant del Covid

L'alcalde també va lamentar que Educació decideixi suprimir una línia quan el principi de curs encara és una incertesa. Sobretot, perquè no se sap quines restriccions comportarà la covid-19 i si caldrà abaixar molt les ràtios a les classes. «No ens podem oblidar de la situació pandèmica que vivim, i no sabrem com estarem al mes de setembre», va dir Motas.

L'alcalde va subratllar que a la ciutat «hi ha una unitat política i de la comunitat educativa» a l'hora de reclamar al Departament que «aporti una planificació». «Que no ens trobem cada any amb la mateixa situació», va dir Motas, en referència a la supressió de grups de P3.

Carles Motas va lamentar el fet que ara 21 famílies que van escollir el CEIP l'Estació com a primera opció, i que ara se'ls desplaçarà a centres que no han triat.