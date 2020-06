Olot controla la contaminació acústica a l'avinguda Sant Jordi

La unitat de vigilància mòbil de contaminació atmosfèrica romandrà dos mesos a l'avinguda Sant Jordi d'Olot a partir del dia 22 de juny. Hi estarà per un període aproximat de 2 mesos i respon a la demanda que l'Ajuntament d'Olot va realitzar a la Generalitat arran de l'acord que va fer el consistori amb els veïns de la plataforma No és un vial, és un carrer, per mesurar la contaminació de l'avinguda. La unitat mòbil que estacionarà durant dos mesos a l'avinguda Sant Jordi d'Olot consta d'un vehicle tipus furgó de 5,8 metres de llarg, 1,7 d'ample i 2,1 metres d'alt. Els analitzadors automàtics permeten obtenir mesuraments en temps real de diòxid de sofrem òxids de nitrogen, ozó, sulfur d'hidrogen, monòxid de carboni, entre altres contaminants. A través dels seus analitzadors automàtics i manuals, la unitat recopila un munt de dades que permeten l'elaboració d'estudis d'impacte d'emissions atmosfèriques, qualificacions del grau de contaminació en un indret i temps determinats, així com dades per auditories, estudis i el foment de l'educació ambiental del municipi. L'Ajuntament d'Olot també ha anunciat que eixamplarà la vorera est d'aquesta mateixa avinguda, la Sant Jordi. Concretament en el tram comprès entre els carrers Josep Maria de Segarra i Sant Cristòfol.