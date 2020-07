Els pedagogs alerten que el curs 2020-2021 suposarà un «retrocés»

El proper curs escolar, el 2020-21, suposarà «un retrocés pedagògic», ja que el treball per grups estables que proposa Educació «implicarà necessàriament una tornada a la docència tradicional», ha advertit la presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), Rosa Rodríguez Gascons.

La presidenta dels pedagogs catalans ha afirmat que el col·legi professional «era més partidari de la disminució de ràtios inicialment proposada» perquè «hagués permès seguir treballant amb dinàmiques d'innovació educativa» que ara els professors «difícilment podran aplicar».

Per al proper curs es preveu que s'organitzin grups estables i que es mantinguin les ràtios de 25 alumnes a primària i 30 a secundària, les mateixes que les actuals, que «al costat de l'increment insuficient de professionals farà també que es perdi l'oportunitat de potenciar l'orientació i personalització en l'ensenyament», ha lamentat la representant dels pedagogs catalans.

En relació als 5.000 professionals que el Govern va anunciar que contractarà per al pròxim curs, la presidenta dels pedagogs ha insistit en la «necessitat d'incorporar la figura del pedagog i psicopedagog orientador en totes les etapes» per «acompanyar els alumnes des de les edats primerenques, i no esperar a arribar a la secundària, quan potser ja sigui massa tard».



Lenta recuperació

Sobre la possible regressió pedagògica, Gascons ha observat que «es retrocedeix ràpid, però es recupera lentament», de manera que, «tot i que les circumstàncies hagin obligat a prendre certes mesures, aquestes es podien haver suavitzat en benefici de la pedagogia i dels alumnes».



La bretxa digital

Sobre la lluita contra la bretxa digital, en la qual Educació va anunciar una inversió de 103 milions d'euros, Rosa Gascons ha demanat «que es destinin també a formació d'alumnes, docents i famílie», ja que la desconnexió «es produeix per falta de tecnologia, però també d'hàbits i de coneixements».