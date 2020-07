L'intrusisme laboral i l'impacte emocional, dos mals afegits al món de l'educació social

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha enquestat els seus professionals per tal d'analitzar com els ha afectat la crisi sanitària de la covid-19 i afrontar millor la complexitat del panorama que ha dibuixat. Per això, va plantejar una consulta que li ha permès constatar que l'intrusisme és ja «un mal endèmic» –afavorit per la situació d'emergència– en un col·lectiu que, per la feina dels últims mesos, ha patit un fort impacte emocional que ara caldrà gestionar.

Les necessitats creades per la pandèmia han centrat la consulta anual del CEESC, que ahir va presentar telemàticament l'informe «L'educació social enfront i després de la Covid-19». El document es basa en les 627 respostes de professionals que ha rebut el qüestionari virtual que van mantenir oberta entre el 7 i el 24 de maig. L'apartat final recull un decàleg amb els punts més destacats i que, tal com va indicar el col·legi, tindrà presents «ara i en el futur immediat».

A diferència d'altres sectors, els educadors socials no han deixat de treballar durant l'estat d'alarma –amb condicions més favorables en el sector públic que en el privat, apunten–; però lamenten que «l'essencialitat» de la seva feina «no es correspon ni amb la visibilitat que hem tingut ni amb el reconeixement que se'ns ha atorgat des de l'administració». Segons mostren els resultats, només un 27,7% dels enquestats creu que la professió s'ha donat a conèixer més durant aquest període; «una vegada més, restem com el vessant menor de l'estat del benestar», diu el CEESC en les seves conclusions.

Pel que fa al material de protecció sanitària individual, denuncien que van patir problemes al principi de la pandèmia, i remarquen que «les entitats privades van ser més àgils i curoses en aquest tema».

Les conseqüències emocionals centren un altre apartat destacat, ja que els educadors socials que han respost l'enquesta reconeixen haver patit «impactes evidents que caldrà vetllar i acompanyar en el temps».