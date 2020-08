«No podrem tornar al nivell de feina habitual fins a Setmana Santa»

Un estiu atípic. La manca d'arribada de turisme estranger deixa l'Associació de Guies de Girona sense les habituals visites de grup d'estiu. Davant d'aquesta «nova normalitat», ofereixen, conjuntament amb el consistori, diverses visites gratuïtes.

A l'Associació de Guies de Girona també estan patint les conseqüències de la covid-19, després que la ciutat de Girona i el conjunt de la província hagi experimentat una davallada de l'arribada de turistes estrangers que solen visitar, durant aquestes dates, les ciutats gironines.

Mireia Vial, presidenta de l'associació, assegura que durant aquests mesos d'estiu han notat una gran disminució de demanda de visites guiades. Vial lamenta que sense el turisme estranger, i sobretot sense el que prové dels Estats Units, que segons comenta és un dels mercats més importants, el nombre de visites ha passat de «100 a 0». Pel que fa a les visites en grup, que ofereixen generalment des de l'associació i van fins a visites a diversos pobles de la Costa Brava, els Pirineus de Girona, o a la mateixa ciutat, la presidenta de l'associació gironina afirma que durant aquests mesos no n'han fet «ni una». Per altra banda, un altre dels serveis que ofereix l'associació, el de les visites individualitzades, comenta que també ha disminuït considerablement.

Per aquesta raó, Vial assegura que ara mateix, i des de mitjans de juliol, estan centrant-se únicament en el turisme local, tot i que lamenta que «no n'hi ha per tant i tampoc se'n pot viure». «Des que va quedar tot aturat pel coronavirus, el turisme hem estat una de les primeres activitats afectades i costa molt sortir-ne perquè ara mateix tampoc depèn de nosaltres», lamenta la presidenta.

Fent una previsió per als mesos que venen, Vial comenta que encara que la tardor i la primavera siguin les temporades altes en l'àmbit de visites grupals, és impossible saber què passarà en els pròxims dies. «De la mateixa manera que no podíem preveure l'estiu, ara tampoc podem preveure la tardor. Depèn de la situació actual i dels possibles rebrots que vagin apareixent», afegeix. Això deixa el sector de les visites guiades sense primavera, sense estiu i, probablement, sense tardor. «Com a col·lectiu anem amb previsions de no poder tornar al nivell de feina habitual fins a Setmana Santa», focalitza Vial.

Visites gratuïtes

Per tal de mitigar aquesta falta de turisme de fora del país, l'Associació de Guies està realitzant, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona i altres empreses de guiatge de la ciutat, unes visites regulars que estan en marxa des del 4 de juliol i que s'aniran desenvolupant fins al 12 de setembre, amb l'objectiu «d'atraure visitants de proximitat». Aquesta acció s'emmarca en el pla de mesures de reactivació econòmica covid-19, enfocades a dinamitzar el sector turístic de la ciutat.

Les visites són gratuïtes, estan adreçades a diferents públics i presenten temàtiques diverses. Des de l'Associació de Guies de Girona, valoren «molt positivament» aquesta iniciativa i la seva presidenta assegura que ha tingut «molta bona acceptació». De les 14 visites que tenen programades des de la publicació d'aquest diari i fins a la data final del projecte, en tenen 12 amb les inscripcions completes. Entre les visites que ofereixen des de l'Associació de Guies hi ha Històries i racons secrets, Llegendes de Girona, La Girona que vestia de negre, Un passeig per la història: la Girona medieval, Darrere les passes dels jueus i jueves gironins, Girona i Rafael Masó, La Girona de l'aigua, Sants, miracles i misteris de Girona i Landart.

Mireia Vial afirma que «encara que el present del guiatge sigui imprevisible, el nostre futur més proper seguirà pel mateix camí que hem seguit fins ara».