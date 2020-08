Baixa el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona, que s'apropa al llindar moderat

La Regió Sanitària de Girona manté la tendència de risc de rebrot cap a la baixa i s'aproxima al llindar moderat. Fa gairebé dues setmanes, el 27 de juliol, la demarcació va assolir el pic de risc, quan es va situar per sobre del llindar alt, amb una taxa de 104,72. Des de llavors, les xifres no han parat de baixar fins ahir, quan es va situar en 71,83, molt a prop ja del llindar de risc de rebrot moderat, que està en 70.

La velocitat de propagació en el període entre el 30 de juliol i el 7 d'agost es manté a Girona per sota d'1, en 0,91, més baix que en l'interval anterior quan era de 1,22. També ha baixat la taxa de confirmats per PCR, que en l'última actualtizació se situa en 35,27 per cada 100.000 habitants.

Per zones, hi ha dues comarques gironines on el risc de rebrot continua per sobre del llindar alt. Són l'Alt Empordà, on se situa al 191,79, tot i que ha baixat molt respecte el període anterior (378,20), i la Garrotxa, on ha augmentat passant de 55,47 en l'interval anterior fins a marxat 117,08 en les dades d'ahir. La resta de zones de les comarques gironines es troben totes en nivells moderats.

A Figueres, un dels municipis amb restriccions, el risc de rebrot és molt elevat, 357,43, però manté una clara tendència a la baixa, ja que en el període del 23 al 29 de juliol se situava en 808,36. La velocitat de propagació es troba per sota d'1 (0,82).

Fins a 61 nous contagis

Les comarques gironines van registrar ahir fins a 61 nous contagis (60 amb proves PCR), i la xifra de infectats total des que va començar la pandèmia se situa ja en 8.825. D'aquestes, 6.743 han estat confirmades per PCR, 137 per tests epidemiològics, 1.639 per tests serològics i 93 mitjançant proves ELISA. Hi ha 213 casos classificats com a probables. Actualment hi ha 30 pacients ingressats als hospitals gironins, dels quals 12 es troben el situació crítica i estan internats a l'UCI. Gairebé la meitat es troben ingressats en centres de l'Alt Empordà, un total de 14, mentre que a l'UCI n'hi ha 7.

Hi ha hagut una nova mort, i amb aquesta ja són 824 les defuncions acumulades des de l'inici de la pandèmia. Del total, 365 persones han mort en centre hospitalari o sociosanitari, 249 en residències, 131 al domicili i 79 no estan classificades per manca d'informació.

