Alcaldes de la vall del Llierca, indignats per la «falta de respecte» dels bancs

Sant Jaume de Llierca i Tortellà es van quedar ahir sense els únics caixers automàtics que tenien fins ara. El Banc Santander va retirar les instal·lacions i el mobiliari de les sucursals sense avís previ als ajuntaments corresponents, es queixen els consistoris. La mesura presa per Banc Santander deixa la zona totalment òrfena de caixers d'aquesta entitat, de manera que els habitants de la vall del Llierca passen a tenir el caixer més proper a Sant Joan les Fonts o Besalú, a aproximadament uns deu quilòmetres de distància.

Els ajuntaments consideren una «falta de respecte» el fet de no informar d'aquesta decisió tan important i tots els alcaldes de la vall es van unir per fer palesa la seva indignació. Paral·lelament, van començar les negociacions amb entitats bancàries disposades a reobrir el servei. No obstant això, es tracta d'una inversió difícilment rendible, que converteix la recerca en una tasca «complicada, però no impossible», diuen.