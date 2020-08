Detecten un brot de Covid-19 al Pla de l'Estany fruit d'una trobada entre amics

El Pla de l'Estany ha registrat un brot de coronavirus a causa d'una trobada entre amics, segons publica Ràdio Banyoles. L'encontre va produir-se a la ciutat de Banyoles a principis d'agost.

Es desconeix el nombre de casos vinculats al brot, ja que, en aquests moments, el Departament de Salut està realitzant el rastrejament i les proves PCR per determinar la xifra de possibles contagis.

Segons les dades facilitades per Salut en la darrera setmana, a Banyoles hi ha hagut 13 casos positius per PCR, i 80 casos sospitosos; cinc casos confirmats i 24 de sospitosos a Porqueres, un de positiu i 18 de sospitosos a Cornellà del Terri, i, un cas confirmat i de de sospitosos tant a Esponellà com a Sant Miquel de Campmajor.

Amb aquestes xifres, el risc de brot a la comarca és "alt".