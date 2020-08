Girona supera els 9.100 casos de coronavirus sense cap nova defunció

A la Regió Sanitària de Girona, els positius de coronavirus ja han superat els 9.100, segons informa el Departament de Salut en el seu últim balanç. Concretament, s'han incrementat en 45 i des de l'inici de la pandèmia s'acumulen 9.128 contagiats a la demarcació. Les últimes dades de Salut destaquen que hi ha 38 nous casos confirmats per PCR i els acumulats ja són 7.003, i pugen a 9.128 si es tenen en compte totes les proves.

En aquesta àrea de Catalunya han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia. En les últimes hores no s'ha reportat cap nova defunció. D'aquestes, 249 s'han produït en residències i 368 defuncions, en hospitals. En els hospitals de la demarcació, hi ha 29 pacients ingressats, 10 a l'UCI.

A la Regió Sanitària de Girona el risc de rebrot es manté moderat i se situa en 77,98. S'ha incrementat dos punts respecte a la setmana passada –75,61–, però cal recordar que fa dues setmanes era alt, ja que situava en 102,25. L'índex de velocitat de reproducció del virus (Rt) es troba per sobre de l'1 (1,07), després que en el balanç de fa dos dies superés aquesta barrera. Una altra variable és la taxa de confirmats per PCR, que del 5 a l'11 d'agost és de 35,97.

Es manté el descens a Figueres

A Figueres, el risc de rebrot manté el descens i se situa en 185,34. Un indicador que fa dues setmanes es trobava en 858,10 i en fa una, en 401,09. La velocitat de reproducció del virus (Rt) és de 0,70 i la taxa de confirmats per PCR, de 95,26. En canvi, fa una setmana aquest índeix estava en 171,46 i en 290,01 en fa dues. En aquests moments hi ha nou pacients ingressats, tres a l'UCI. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 614 casos. Cinc dels quals s'han reportat en l'últim balanç. En total a Figueres s'ha detectat 699 postiius amb totes les proves des de l'inici de la pandèmia. També han mort 12 persones contagiades.

A la capital de l'Alt Empordà es va registrar un fort increment de contagis al juliol i, després d'unes setmanes amb restriccions en aquesta ciutat i a Vilafant, Salut té previst aixecar-les a partir de demà dilluns després d'aquesta reducció dels casos i del risc de rebrot. Concretament, aquest divendres la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar-ho però va demanar als ajuntaments que «continuïn insistint» perquè la gent faci cas de les recomanacions. En aquestes dues localitats de l'Alt Empordà el risc de rebrot va ascendir a nivells màxims unes setmanes enrere, quan va arribar a ser del 906,49 a Figueres el 27 de juliol i a 846,93 a Vilafant el 29 de juliol.

Catalunya: més de 1.100 casos

Catalunya ha registrat 1.120 casos nous de coronavirus i la xifra total és de 112.189 des de l'inici de la pandèmia. D'aquests, 1.019 s'han confirmat per PCR i el total s'eleva a 91.206. L'últim balanç del Departament de Salut fet públic ahir destaca que sis persones han mort en les últimes hores i ja s'eleven a 12.874 defuncions.

El risc de rebrot es manté estable a nivells alts, amb un valor de 145,31 –el llindar del risc alt és 100. La velocitat de propagació del virus torna a pujar lleugerament i s'apropa a la barrera de l'1 (0,98).

D'altra banda, encara hi ha 557 pacients que es troben ingressats en hospitals de Catalunya, 20 menys que en el balanç anterior. També han sortit de l'UCI tres persones i ara n'hi ha 119. L'edat mitjana dels positius arriba als 39 anys.

La taxa de reproducció del virus (Rt) -indica el nombre mitjà de persones que contagia algú amb coronavirus- ha passat d'1,14 fa dues setmanes a 1,05 en fa una i se situa ara en 0,98 a Catalunya. Des de les dades publicades aquest dilluns, la Rt es manté per sota d'1, que és on s'ha de situar per frenar la propagació del virus. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 73,19 per cada 100.000 habitants.