Sensors per mesurar la glucosa a 1.600 diabètics del Trueta

La unitat de diabetis, endocrinologia i nutrició territorial de Girona (UDENTG) de l'hospital Doctor Josep Trueta de Girona a finals d'any haurà implantat un sensor per mesurar la glucosa al 90% de pacients, unes 1.600 persones.

La unitat l'any passat va posar en marxa el Programa de monitorització contínua de glucosa en pacients amb diabetis tipus 1, una eina que permet el seguiment continuat dels nivells de glucosa. Col·loquen uns sensors que mesuren aquest índex al braç dels pacients sense necessitat de fer la punció capil·lar.

Per la seva part, els pacients s'han d'instal·lar una app al mòbil. L'aplicació els permet analitzar les dades i alhora fer possible que els professionals sanitaris en facin un seguiment a distància.

Els usuaris reben una formació estandarditzada sobre la col·locació del dispositiu, l'extracció de les dades i la seva correcta interpretació per poder aprofitar al màxim les prestacions d'aquests sistemes. Aquesta formació és realitzada per les educadores terapèutiques de la UDENTG.

La Unitat centralitza el control dels pacients diabètics de tota la Regió Sanitària de Girona, on es calcula que n'hi ha uns 2.000.

La incidència de la covid-19 va parar de cop el ritme de col·locació de dispositius i la formació als pacients de forma presencial. Gràcies a l'esforç de les educadores terapèutiques de la Unitat, s'han adaptat els continguts a formació virtual i han posat en marxa un sistema de formacions en línia adaptat a les necessitats dels pacients i del context actual.

La implantació d'aquest programa al Trueta respon al protocol d'accés al monitoratge continu de glucosa del Servei Català de la Salut, de gener de 2018, que contempla la incorporació d'aquest tipus de tecnologia a través del Programa d'harmonització de productes sanitaris, per anar incorporant-los progressivament dins la cartera de serveis.

La UDENTG ha anat fent un desplegament d'aquest programa per fases. A la primera, van abordar els menors d'edat, les gestants i els pacients que portaven una bomba d'insulina.

Posteriorment van incorporar els pacients amb dèficits visuals i hipoglucèmies freqüents i, a mitjans del 2019 es va generalitzar a tots els pacients amb diabetis mellitus tipus 1 en tractament intensiu.

La diabetis mellitus és un trastorn del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa en sang. Aquesta anomalia pot ser deguda a una producció insuficient d'insulina o bé a un mal aprofitament d'aquesta hormona per part de l'organisme.

Hi ha dos tipus principals de diabetis: la tipus 1 i la tipus 2. Actualment el monitoratge només està finançat pels pacients amb diabetis tipus 1, que es caracteritza per una destrucció progressiva de les cèl·lules productores d'insulina que fa imprescindible l'administració d'insulina per tal de normalitzar els nivells de glucosa a la sang.

L'anàlisi de la glucosa sanguínia permet controlar els efectes dels medicaments, identificar els nivells de glucosa baixos, seguir la progressió del tractament, conèixer de quina manera l'alimentació i l'exercici afecten els nivells de glucosa sanguínia i comprendre com altres factors afecten els nivells de glucosa sanguínia.