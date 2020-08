Rescaten una parella atrapada per la crescuda del riu a Avinyó

Els Bombers de la Generalitat van rescatar la matinada d'ahir dues persones que havien quedat envoltades d'aigua amb el seu vehicle a la zona de la depuradora d'Avinyó (Bages). La parella s'hauria quedat atrapada a causa d'un desbordament del riu que els va sorprendre.

L'avís es va rebre 04.34 hores i es van activar 8 dotacions terrestres amb efectius del GRAE, tant de muntanya com subaquàtics amb la barca. Els afectats van poder sortir del vehicle i es van refugiar en una zona segura sobre una taula de pedra d'una zona de pícnic. Després d'accedir fins a les persones i assegurar-les, se les va poder evacuar sanes i estàlvies amb la barca. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va traslladar fins a l'hospital. Va ser l'actuació més destacada dels Bombers a conseqüència de les intenses pluges.



Gairebé 300 avisos a Bombers

Els Bombers van rebre un total de 286 avisos per les fortes tempestes fins a les nou d'ahir. El Llobregat va registrar la sorprenent pujada del cabal que va superar el llindar de perill a l'estació de Balsareny, Barcelona, (460 m3/s), segons informació facilitada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Els Bombers van sobrevolar el territori amb imatges que mostraven la sorprenent crescuda. Des de Protecció Civil es va alertar del risc de patir desbordaments d'aquest riu, sobretot al tram final. Des de Protecció Civil van alertar que es poden originar desbordaments en zones baixes i van demanar «extremar la precaució» en tot el tram del riu per la gran quantitat d'aigua que baixa des de la capçalera i que podria causar pujades sobtades de l'aigua.

El cabal del Llobregat es podria quintuplicar sobretot en el tram baix que transcorre entre el Prat de Llobregat i el Parc Agrari.



Deu comunitats afectades

Fins a deu comunitats autònomes estaven afectades ahir pel risc de pluges i tempestes. La majoria d'incidents van ser per inundacions, incidències en el trànsit, obstacles a la calçada i rescat de persones. En el 77% de les trucades al 112 es van activar Bombers i la resta, Mossos i Policia Local.

Els serveis d'emergències van atendre inundacions en diversos punts, especialment en baixos a soterranis, garatges i en terrats o terrasses, i per acumulació d'aigua a la via pública. També per esllavissades de pedres, per retirar arbres i branques caigudes i fer sanejaments de façanes. A Figueres, els Bombers van actuar en una casa a la Rambla.