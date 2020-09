Controls durant tota la setmana per evitar atropellaments

Aquest any marcat per l'aparició de la covid-19 i per la consegüent reducció de la mobilitat a Catalunya, està tenint un comportament diferent pel que fa a les xifres de mortalitat en general i les de vianants morts en accident de trànsit en particular. El Servei Català de Trànsit informa que fins a 31 d'agost han mort 13 persones atropellades a Catalunya, set a les carreteres i sis en zona urbana.

De fet, l'únic atropellament que hi ha hagut a la demarcació de Girona va produir-se a l'autopista AP-7 el 5 de maig. La víctima va ser un vianant però que poca estona abans havia estat vist anant amb bicicleta per l'autopista sense llum, una pràctica totalment prohibida -anar amb bicicleta- per aquesta via ràpida. La víctima era R.G.C., un jove de 22 anys, de nacionalitat hondurenya i veí de Girona.

Des del 2010, un total de 462 vianants han mort en accident de trànsit a Catalunya, una dada que representa una mitjana de 45 morts cada any. La majoria de les persones mortes a causa d'atropellaments, gairebé el 70%, han perdut la vida en zones urbanes, en concret 321. És sobretot en els espais urbans on els vianants es desplacen, conviuen i comparteixen l'espai públic amb altres actors de la mobilitat i on per la seva vulnerabilitat tenen un risc més elevat de patir accidents de trànsit.

Amb l'objectiu de reduir la sinistralitat dels vianants i millorar la seva seguretat, des ahir i fins al diumenge 6 de setembre, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb les policies locals de diversos municipis de Catalunya, una campanya preventiva de protecció i control de vianants en zona urbana.



Segona campanya

Es tracta de la segona campanya d'aquest tipus que es realitza aquest any. La campanya posa l'accent en combatre tant aquells comportaments dels conductors que posin en perill la seguretat dels vianants com les conductes antireglamentàries o no segures d'ells mateixos.